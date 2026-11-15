¿Cómo ha cambiado la percepción internacional de España?: del "perfil alto" de Sánchez al poco "carisma" de Feijóo

¿Por qué es importante? Élise Gazengel, corresponsal de medios franceses y belgas; Cecilia Guardati, periodista argentina, y Suman Naishadham, corresponsal estadounidense de Associated Press en España, analizan con Gonzo cómo se ve el país en el exterior.

España se encuentra en plena campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. En este contexto, el programa Salvados de laSexta, conducido por Gonzo, explora la percepción internacional sobre España a través de los ojos de tres corresponsales: Élise Gazengel, Cecilia Guardati y Suman Naishadham. Las periodistas destacan cómo la imagen de España ha evolucionado de ser un destino turístico a un referente en derechos sociales. También analizan el protagonismo internacional de Pedro Sánchez, quien ha ganado visibilidad en comparación con sus predecesores. Además, abordan el avance de la ultraderecha, la importancia de temas como la vivienda y las protestas, y la percepción de racismo y feminismo en el país. Finalmente, se reflexiona sobre la autocrítica española y la necesidad de superar un complejo de inferioridad.

España afronta una nueva campaña electoral, la de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y, con ella, un periodo en el que cada acontecimiento político y social se convierte en un arma arrojadiza o un argumento para pedir el voto. Pero ¿cómo se observa todo lo que sucede en nuestro país desde fuera? ¿Qué imagen tienen de España tras nuestras fronteras? Gonzo plantea estas preguntas en Salvados a tres periodistas que conocen muy de cerca la realidad española: Élise Gazengel, corresponsal de medios franceses y belgas; Cecilia Guardati, periodista argentina, y Suman Naishadham, corresponsal estadounidense de Associated Press en España.

Las tres participan en el programa de laSexta para analizar cómo ha cambiado la percepción internacional de España, qué asuntos despiertan más interés y qué diferencias encuentran con sus países de origen.

La primera sorpresa de las corresponsales al llegar al país tiene que ver con la imagen preconcebida, los prejuicios que tenían antes de instalarse aquí. Para muchos franceses, España sigue siendo fundamentalmente un destino de vacaciones. "Hay muy pocos que sepan incluso que hay un monarca", explica Élise Gazengel.

Gazengel reconoce que en Francia existe "poco interés político" por lo que sucede aquí. Su visión propia cambió al conocer las movilizaciones estudiantiles y la respuesta ciudadana durante la crisis económica. "La gente sabe movilizarse y desde abajo", pensó entonces. También destaca la solidaridad vecinal y el papel de plataformas como la PAH para ayudar a quienes perdían sus casas, algo que le tocó en lo más hondo de su ser.

También Cecilia Guardati subraya una particularidad española que le cuesta trasladar a sus compatriotas: "Se mantiene un tejido social que creo que en Argentina en un momento se perdió. El juntarte en un bar casi todos los días es muy difícil de explicar", afirma. "Hoy en día todos mis amigos ven a España como un país muy avanzado en términos de derechos sociales", afirma Gazengel. Algo que, destaca "no pasaba hace diez años, ni se planteaba".

Cómo ha evolucionado la imagen de España en el extranjero, según una periodista francesa: "No la veían tan avanzada socialmente hace diez años"

Sánchez gana protagonismo internacional

La política exterior de Pedro Sánchez es otro de los asuntos que Gonzo pone sobre la mesa. Las periodistas coinciden en que el presidente del Gobierno ha adquirido una visibilidad internacional que no tuvieron algunos de sus predecesores. De hecho, la corresponsal francesa considera que "es el primer presidente desde hace mucho tiempo que tiene nombre del otro lado de los Pirineos" y lo compara con Mariano Rajoy. En aquella época, era más conocido Carles Puigdemont, asegura.

Esa presencia también tiene consecuencias en Francia. La corresponsal explica que el posicionamiento de Sánchez sobre Gaza cala en la izquierda francesa y que Emmanuel Macron intenta reaccionar ante algunas de sus iniciativas. "Y le hace un poco de sombra", resume sobre la relación entre ambos dirigentes. Como ejemplo, recuerda que, después de que Sánchez defendiera el reconocimiento del Estado palestino, Macron comenzó a plantear esa misma posibilidad. "Vale, pero "too late", ¿no?", comenta Gazengel, antes de añadir que el presidente español ya le había "adelantado a nivel internacional".

"Creo que Sánchez sí tiene un perfil más alto y una visibilidad más alta en Estados Unidos en comparación a otros líderes españoles", coincide en señalar Naishadham. Su dominio del inglés, las entrevistas que concede a medios estadounidenses y sus posiciones contrarias a algunas decisiones de la Administración de Donald Trump, como la guerra de Irán, la política sobre Gaza o el gasto en defensa son algunos de los motivos. Aun así, cree que probablemente el ciudadano medio estadounidense no sabría identificar al presidente del Gobierno español.

Guardati, por su parte, hace una lectura de la relación entre Sánchez y Javier Milei. Según ella, sus enfrentamientos permiten al mandatario argentino "posicionarse como una figura internacional de la batalla ideológica contra el 'woke'". "Y Sánchez, por idioma también, por una afinidad cultural, se convierte en el principal enemigo", apunta.

La periodista considera que Milei utiliza sus visitas a España y sus enfrentamientos con Sánchez para reforzar su posición política y que además, "Milei está esperando este cambio de Gobierno en España también para celebrarlo como un triunfo propio".

La ultraderecha, la campaña y el interés por Feijóo

Las corresponsales comparan también el avance de la extrema derecha en sus respectivos países. Gazengel advierte de que Marine Le Pen ha suavizado el discurso que tenía su padre y considera que su formación es distinta a Vox o al movimiento de Milei. "Es una extrema derecha muy "polite", muy rebajada, muy suavizada, muy edulcorada", explica. Y lo resume con contundencia: "Marine Le Pen no es Abascal".

"Marine Le Pen no es Abascal": una periodista francesa compara la extrema derecha "polite" de su país con la española

Guardati afirma que en Argentina hay muchas personas que apoyaron a Milei que no sentían como propios algunos de los derechos que podían perder y que eso es algo que no ocurre en España, donde la gente sí que es consciente de lo que tiene y lo que puede perder. "Abascal se tiene que cuidar cuando habla de pensiones, de ciertos derechos, porque la gente aquí los derechos, los tienen, los ven, los sienten, los viven", compara.

La corresponsal francesa señala que sus medios ya preparan el escenario de un posible cambio. "Puede caer el último gobierno progresista", es el sentir general. La entrada de la ultraderecha en el Ejecutivo nacional sería otro de los elementos que despiertan interés fuera de España.

En ese contexto, la figura de Feijóo plantea un reto periodístico diferente al de Sánchez, asegura. Gazengel considera que el líder del PP tiene menos proyección internacional y que su falta de inglés y de posicionamiento exterior dificulta vender su perfil a los medios extranjeros. "Que no significa que no sea buen político en su país, pero carisma internacional no tiene", apunta. En cambio, en Argentina el Partido Popular y figuras como Isabel Díaz Ayuso tienen más presencia mediática, en parte por su relación política con Milei.

La vivienda y las protestas interesan más

Más allá de los dirigentes y las disputas entre partidos, las periodistas destacan que las historias que mejor "se venden" de España al extranjero son las que afectan directamente a la vida cotidiana. La crisis de la vivienda es uno de los asuntos que más atención despierta. Suman Naishadham recuerda que Associated Press cubrió el desahucio de Maricarmen, así como las numerosas manifestaciones relacionadas con el acceso a la vivienda, tanto anteriores como posteriores.

"Estábamos un poco sorprendidos de que hubiera decidido convocar elecciones anticipadas por eso", reconoce, aunque entiende que se trata de una decisión tomada "dentro de la estrategia política".

La huelga general vinculada a la crisis de la vivienda también despierta interés en Francia. Gazengel explica que a sus medios les interesa conocer quién convoca la movilización, cuáles son sus reivindicaciones y qué descontento social hay detrás. Para ella, el foco informativo no debería estar únicamente en los actos de campaña ni si los partidos que forman parte del Gobierno han animado a los ciudadanos a que la secunden. "Creo que nos debería interesar más a todos lo que pasa en las calles, en una huelga, en un movimiento de una manifestación, que lo que pasa en un mitin, que será lo mismo que hace cuatro años", sostiene.

La periodista también pone el acento en la cantidad de información política que ocupa los medios españoles. Considera que España es un país especialmente politizado en el que "todo el mundo tiene una opinión política sobre lo que sea". "En Francia eso no pasa", compara. Algo que no considera negativo per se, pero que tiene una doble lectura: "Es un país de tertulias infinitas". Enciende la televisión y, a cualquier hora, encuentra debates sobre las declaraciones de los políticos y sus enfrentamientos. Y eso es algo que no deja de sorprenderle.

Naishadham advierte de los peligros de este fenómeno. "De alguna forma, hace que las noticias se conviertan en una forma de entretenimiento", señala. También reconoce que la cultura de las tertulias le sorprende, aunque cree que el formato se extiende a otros países a través de los pódcast y los contenidos audiovisuales.

La corrupción, por su parte, resulta más difícil de explicar a las audiencias extranjeras. Las corresponsales señalan que los casos suelen implicar tramas complejas y protagonistas desconocidos para quienes viven fuera de España. Por eso, las historias sobre el coste de la vida o las protestas por la vivienda resultan más fáciles de trasladar. "España tiene suerte de que sean temas tan complejos", porque, de lo contrario, "la imagen de España fuera de este país sí que sería más de país corrupto", dada "la cantidad de noticias de corrupción que hay de todos los partidos desde hace años", reflexiona Gazengel.

Una mirada distinta sobre España

Otro de los asuntos que preocupan a Gonzo es si España es considerada un país racista o xenófobo fuera de nuestras fronteras. Guardati no considera que la sociedad española lo sea en conjunto, aunque sí observa un cambio en los discursos sobre la inmigración. Recuerda que, cuando llegó, la comunidad marroquí tenía una presencia importante y que no escuchaba tantos términos despectivos. En su opinión, el deterioro de las condiciones de vida de algunos sectores alimenta la percepción del inmigrante como una amenaza. "¿Que hay caldo de cultivo cuando uno la alimenta? Sí, pero ¡en todos lados!", apunta.

Una corresponsal francesa analiza la evolución de Vox: "Iba contra los catalanes, las feministas y el colectivo LGTB, no a por los migrantes"

Gazengel, por su parte, afirmaba que al principio explicaba a sus medios franceses y belgas que Vox era "una extrema derecha que va en contra de los catalanes, las feministas y el colectivo LGBT". Sin embargo, con el paso del tiempo ha observado una evolución y destaca los ataques racistas de Torre-Pacheco como uno de los primeros incidentes que encendieron todas sus alarmas.

En materia de igualdad, la corresponsal francesa reconoce que llegó a España con la idea de que encontraría una sociedad especialmente machista. Sin embargo, su experiencia le hizo cambiar de perspectiva. "Me sorprendió el poder que tiene el feminismo en este país, y me sentí como menos... menospreciada", explica. También considera que el movimiento feminista tiene más fuerza social en España que en Francia. "En Francia hay más asesinato machista que en España, incluso respecto a la población", afirma. La periodista concluye que tuvo que revisar sus propios prejuicios. "Todas las asociaciones feministas francesas toman como ejemplo cómo lo hicieron, tanto a nivel político como de sociedad, aquí".

La última reflexión llega cuando Gonzo pregunta a las tres si los españoles son demasiado críticos con su propio país. Mientras que Naishadham y Guardati no responden de manera demasiado directa, Gazengel cambia el enfoque de la pregunta: "No diría tanto que España es crítica sino que tiene una especie de complejo de inferioridad que os tenéis que quitar ya. ¡Dejad de compararos!".

"¡Dejad de pensar que vosotros lo hacéis peor o lo tenéis peor! Al final, lo hacéis como lo hacéis, mejor en ciertos casos, peor en otros; pero hay un complejo de inferioridad, yo creo, en muchos sentidos que igual va cambiando, y ya es hora", concluye.

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