Gonzo reconoce ante periodistas extranjeras que, como español, "la información política" le acaba "aburriendo": "Uno dice una cosa, otro..."

En Salvados, tres corresponsales extranjeras analizan cómo se informa de la política española en sus países, mientras Gonzo cuestiona la dinámica de las tertulias y reconoce su propio cansancio ante el debate partidista español constante.

La presencia constante de la política en los medios españoles (sobre todo en las televisiones) centra parte de la conversación de Gonzo con las tres corresponsales extranjeras en Salvados. Élise Gazengel, Suman Naishadham y Cecilia Guardati llevan años viviendo en España y explican a sus audiencias cómo funciona el país y qué asuntos marcan su actualidad. En esta ocasión, el periodista plantea si en sus países ocurre lo mismo.

"A mí, como español, la información política me acaba aburriendo porque no es más allá que uno dijo una cosa, lo recoge un periodista, va al otro, le dice: 'Menganito acaba de decir esto, ¿qué tiene usted que decir?'", acaba reconociendo.

La periodista argentina señala que en España se cubren las disputas políticas con mucho detalle, incluso cuando se trata de asuntos que no siempre interesan a la audiencia. En su opinión, ese seguimiento puede hacer que se pierda de vista lo verdaderamente importante. "Hay como mucha pelea estilo espectáculo", apunta durante el debate.

La corresponsal francesa, por su parte, destaca que la relación de los españoles con la política también tiene una parte positiva: la facilidad con la que la ciudadanía expresa sus opiniones. Según explica, cuando sale a la calle a preguntar, encuentra a personas dispuestas a hablar de cualquier asunto político. "Aquí todo el mundo tiene una opinión política sobre lo que sea. En Francia no pasa", asegura.

La periodista reconoce que esa implicación ciudadana puede elevar el debate, pero también señala el reverso de esa dinámica. "Pero, por otro lado, es un país de tertulias infinitas", concluye.

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