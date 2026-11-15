Sánchez le hace "sombra" a Macron, según una periodista francesa: "Te ha adelantado a nivel internacional con el reconocimiento de Palestina"

La corresponsal francesa Élise Gazengel analiza en Salvados el protagonismo internacional que gana Pedro Sánchez y considera que sus posicionamientos políticos, especialmente el reconocimiento del Estado palestino, pueden hacer que Emmanuel Macron se sienta desplazado.

Pedro Sánchez ha conseguido ganar protagonismo internacional hasta el punto de hacerle sombra a Emmanuel Macron. Así lo considera Élise Gazengel, corresponsal de France TV, RFI y Le Soir, que destaca cómo el presidente español adelanta al mandatario francés en algunos posicionamientos internacionales, como el reconocimiento del Estado palestino. La periodista analiza esta rivalidad de influencia en una conversación con Gonzo en Salvados, donde tres corresponsales extranjeras de Francia, Estados Unidos y Argentina examinan cómo se percibe España fuera de sus fronteras durante la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Gazengel considera que Sánchez "ha ganado bastante popularidad en los últimos años a raíz de sus posicionamientos a nivel internacional". La corresponsal francesa va incluso más allá y sostiene que el socialista es el primer presidente español en mucho tiempo que consigue "tener un nombre del otro lado de los Pirineos".

Una proyección que, según explica, no es casual. La periodista contrapone la estrategia de Sánchez a la de Mariano Rajoy, cuyo interés por la política exterior considera mucho menor. "Nadie sabía bien quién estaba gobernando en España", recuerda sobre la etapa del expresidente popular. En cambio, sostiene que Sánchez busca deliberadamente una mayor presencia en los escenarios europeo e internacional. "A Mariano Rajoy le interesaba bien poco estar posicionado a nivel internacional. Lo único que le interesaba eran sus votantes a nivel nacional, a nivel local", afirma.

Sánchez adelanta a Macron en el reconocimiento de Palestina

Es precisamente esa ambición internacional la que, a juicio de Gazengel, puede incomodar a Emmanuel Macron. La corresponsal considera que el presidente francés puede sentir que Sánchez le hace "sombra" en el escenario internacional.

La periodista apunta que Macron acaba siguiendo una posición que Sánchez ya ha defendido antes, aunque considera que su movimiento llega tarde. "Vale, pero 'too late', ¿no? Ya te ha adelantado a nivel internacional este posicionamiento disruptivo a lo que había pasado antes", sentencia Gazengel. U

El enfrentamiento con Trump dispara la presencia de Sánchez en Estados Unidos

Esa proyección internacional también tiene consecuencias al otro lado del Atlántico. Suman Naishadham, corresponsal de Associated Press, explica que los enfrentamientos entre Pedro Sánchez y Donald Trump han convertido al presidente español en un personaje habitual de la actualidad informativa estadounidense. "También hemos dedicado mucho tiempo a cubrir la política cuando Sánchez ha enfrentado un poco a Trump", señala. Cada vez que el mandatario republicano menciona al presidente español, la redacción de Washington reclama información a la corresponsal.

Naishadham considera que Sánchez disfruta de una visibilidad superior a la de otros dirigentes españoles en Estados Unidos. "Creo que Sánchez sí tiene un perfil más alto y una visibilidad más alta en Estados Unidos en comparación a otros líderes españoles", afirma. "En primer lugar porque habla bien el inglés, da entrevistas en inglés", explica la periodista, que también destaca las posiciones del presidente español frente a cuestiones como "la guerra de Irán", Gaza o su rechazo a elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB, una exigencia que genera diferencias en el seno de la OTAN.

Naishadham no llega a considerar a Sánchez una referencia política para los demócratas, pero sí reconoce que algunas de sus decisiones le han dado visibilidad. "Fue uno de los primeros en reconocer Palestina y muchas personas conocieron a Sánchez por eso", responde.

Aunque, eso sí, la periodista destaca que Sánchez no es una figura reconocible para toda la sociedad estadounidense y considera que el ciudadano medio de Estados Unidos probablemente no sabría identificar quién es el presidente del Gobierno español.

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