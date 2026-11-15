Irán reivindica un ataque con seis drones contra un radar estadounidense en una base de Baréin

Imagen de archivo de ataques iraníes en Manama, Baréin, tras los bombardeos perpetrados por EEUU e Israel.

Los detalles El Ministerio de Asuntos Exteriores bareiní ha condenado el ataque y ha advertido a Teherán de que su seguridad es una "línea roja" y su soberanía "innegociable".

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado un ataque con seis drones contra un radar en una base de helicópteros de Estados Unidos en Baréin, destacando sus capacidades operativas. Este acto forma parte de una respuesta a lo que consideran agresión estadounidense. Baréin, por su parte, ha condenado el ataque y subrayado que su seguridad es una "línea roja". A pesar de las afirmaciones iraníes, Baréin asegura haber interceptado los drones. Estos incidentes rompen meses de calma en la región y han sido calificados como sabotaje a los esfuerzos de desescalada, instando a la ONU a tomar medidas contra Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este domingo un ataque con seis drones contra un radar de una instalación de defensa de Estados Unidos, ubicada en la base de helicópteros de Al-Riffa, en Baréin.

"El impacto preciso y certero de estos drones se escuchó en diversas zonas de Baréin, lo que demuestra una vez más las capacidades operativas de la Guardia Revolucionaria", ha señalado el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia 'Fars'.

En el mensaje, han subrayado que el ataque formó parte de una segunda oleada de respuesta "decidida y contundente" contra la que consideran como "flagrante agresión" de Estados Unidos.

Además de reivindicar la ofensiva, han calificado de "fracaso" el programa de escolta de barcos de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz, el cual declararon como "cerrado".

Antes del comunicado sobre el ataque de este domingo, el Ministerio del Interior de Baréin había enviado dos mensajes de alerta sobre "una posible amenaza". "El Ministerio del Interior insta a los ciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales para proteger la seguridad pública", publicó el Ministerio bareiní en la red social X.

La Guardia Revolucionaria ya reivindicó el pasado viernes otro ataque y la destrucción de un radar de alerta temprana estadounidense en Baréin. Asimismo, Irán ha atacado numerosas bases estadounidenses en países de Oriente Medio como Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, entre otros, durante los más de ocho meses de la guerra, que está en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz.

Según medios como el estadounidense 'The New York Times', la República Islámica provocó graves daños en algunas de esas bases, gracias a su potente programa de misiles balísticos, con proyectiles como los Jorramshahr, Seyil y Qadr, con un alcance de 2.000 kilómetros, o el hipersónico Fattah, además de drones suicidas.

Baréin advierte de que su seguridad es una "línea roja"

Por su parte, Baréin ha condenado el ataque con drones cometido por Irán en su territorio -el segundo en apenas 48 horas- y ha advertido a Teherán de que, según ha informado un comunicado oficial.

En la nota, difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores bareiní, el Ejecutivo se ha reservado, además, el derecho a la legítima defensa tras una jornada marcada por el lanzamiento de seis drones contra un radar de base militar de Al Riffa.

Frente a la visión de Teherán, Exteriores de Baréin ha asegurado en su comunicado que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar y destruir los aparatos no tripulados en su espacio aéreo, repitiendo la respuesta del pasado viernes, cuando las defensas derribaron otros dos drones pese a que Irán afirmó haber destruido un radar estadounidense de alerta temprana.

Estos dos ataques consecutivos rompen casi cuatro meses de calma en territorio bareiní, ya que Irán no golpeaba allí desde finales de julio, tras una intensa oleada de bombardeos contra posiciones militares con presencia estadounidense registrada a lo largo de junio y julio.

"El Reino rechaza la transformación de su territorio en un campo de batalla para ajustar cuentas y responsabiliza plenamente a Irán de estos ataques y sus consecuencias", subraya la nota.

El Ejecutivo ha calificado las acciones de Irán como un "sabotaje a los esfuerzos de desescalada" y una "flagrante violación" del derecho internacional, por lo que ha instado a Naciones Unidas a adoptar "medidas decisivas" para obligar a Teherán a cesar sus ataques y su apoyo a grupos armados en la región.

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