Ábalos pide la nulidad del registro de su vivienda alegando que se ha vulnerado la inviolabilidad del domicilio

Los detalles La defensa del exministro ha presentado un incidente de nulidad en el que alega que se han vulnerado, entre otros, también su derecho a la defensa.

La defensa de José Luis Ábalos ha solicitado la nulidad del auto que permitió el registro de su vivienda en Valencia, ordenado por el juez Ismael Moreno. La operación, parte de una investigación sobre el caso Koldo, buscaba pruebas de amaños en contratos públicos y blanqueo de capitales. Ábalos alega que se vulneraron sus derechos a la defensa y a la inviolabilidad del domicilio, ya que no fue notificado del registro. Además, su defensa pide que se examine la legalidad del procedimiento y se devuelvan dispositivos incautados, argumentando irregularidades en la autorización y ejecución del registro.

La defensa de José Luis Ábalos ha pedido la nulidad del auto de entrada y registro dictado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por el que se registró su vivienda en Valencia para buscar pruebas de la canalización de mordidas por el supuesto amaño de contratos públicos.

La semana pasada, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desplegó un operativo relacionado con la apertura de una pieza separada secreta del caso Koldo en la Audiencia Nacional que llevó a la ejecución de nuevos registros en Valencia, Madrid, Córdoba y Sevilla, en la sede de la constructora Azvi, además de la vivienda del exministro en Valencia.

Esta era la segunda vez en un año y medio que la UCO registra el domicilio, al que ya accedió el 10 de junio de 2025. Al parecer, buscaban criptoactivos, depósitos bancarios y pruebas que demostraran un supuesto blanqueo de capitales.

Tras ello, la defensa de Ábalos ha presentado un incidente de nulidad en el que alega que se han vulnerado, entre otros, su derecho a la defensa y a la la inviolabilidad del domicilio.

Según ha explicado su defensa a través de la cuenta de X del exministro, a día de hoy sigue sin notificársele el registro en el domicilio y, además, ha solicitado al tribunal que examine las "anomalías de esta actuación y declare nulos tanto el registro como el auto que lo autorizó".

"También solicito que se impida cautelarmente cualquier acceso, clonado o volcado del contenido de los dispositivos intervenidos hasta que se resuelva el incidente, y que se devuelvan de inmediato aquellos que pertenecen a terceros ajenos a la causa", ha añadido.

Por otro lado, la defensa justifica su petición alegando que este registro supone una vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio en ausencia del titular, privación del derecho a designar representante, un posible fraude de ley procesal mediante una pieza paralela secreta, un cuestionamiento de la motivación y proporcionalidad de la autorización, la entrada en un local no comprendido en la autorización judicial, la incautación de dispositivos sin las garantías legales y la intervención de un ordenador ajeno a la investigación.

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