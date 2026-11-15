Un tren de mercancías descarrila en Zarzalejo y provoca retrasos en la línea que conecta Madrid con Ávila

Los detalles El maquinista del tren que se ha salido de la vía ha resultado herido leve y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro.

La línea de tren de media distancia entre Madrid y Ávila está experimentando retrasos debido al descarrilamiento de un tren de mercancías en Zarzalejo, Madrid. Renfe ha anunciado en su perfil de la red social X que la circulación está suspendida entre Zarzalejo y Robledo de Chavela. Como alternativa, se ha puesto en marcha un servicio de autobús entre El Escorial y Robledo de Chavela. El incidente ocurrió alrededor de las 3:48 horas del domingo, dejando al maquinista con heridas leves. Fue trasladado al hospital Puerta del Hierro con dolores de espalda, aunque su estado no es grave.

La línea de tren de media distancia que conecta Madrid con Ávila se está viendo afectada y registra retrasos tras el descarrilamiento de un tren de mercancías a la altura de la localidad madrileña de Zarzalejo.

Según ha informado Renfe en su perfil de la red social X, la circulación de trenes está suspendida entre las localidades madrileñas de Zarzalejo y Robledo de Chavela. Ante esta situación, Renfe ha indicado que ha habilitado un servicio alternativo de autobús entre El Escorial y Robledo de Chavela.

El maquinista, herido leve

El descarrilamiento se produjo en torno a las 3:48 horas de este domingo tras salirse de la vía un tren de mercancías, cuyo maquinista ha resultado herido leve, según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El maquinista sufre dolores en la espalda y ha sido trasladado al hospital Puerta del Hierro, sin que su estado revista gravedad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido