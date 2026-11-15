"Marine Le Pen no es Abascal": una periodista francesa compara la extrema derecha "polite" de su país con la española

En el análisis de Salvados sobre la imagen exterior de España, Élise Gazengel compara a Marine Le Pen con Santiago Abascal y Javier Milei y explica cómo la extrema derecha francesa busca moderar su imagen.

La periodista francesa Élise Gazengel, corresponsal de France TV, RFI y Le Soir en España, deja claras las diferencias entre la extrema derecha de su país y los movimientos políticos que representan Santiago Abascal en España y Javier Milei en Argentina. Durante su charla con Gonzo y otras periodistas extranjeras en Salvados, Gazengel considera que Marine Le Pen ha moderado su discurso para intentar ampliar su espacio electoral y dejar atrás la imagen más radical que tenía su padre.

"¿Creéis que, para la sociedad española, enterarse de cómo se vive en Argentina, en Estados Unidos o de las propuestas que hace Le Pen en Francia puede ser algo que se tenga en cuenta a la hora de ir a votar el próximo 29 de noviembre?", plantea Gonzo.

"Yo creo que, en el caso de Francia, al menos es distinto. Primero porque la extrema derecha no está gobernando y, segundo, porque, por lo que veo, creo que la extrema derecha francesa es bastante distinta todavía a la de Abascal o a la de Milei, porque, al final, es una extrema derecha muy "polite", muy rebajada, muy suavizada, muy edulcorada", afirma Gazengel.

La corresponsal describe ese cambio como un proceso de suavización del discurso. La estrategia, explica, consiste en que el partido pueda presentarse como una formación con capacidad para gobernar y no como una organización ultra. "Claro, ellos, al final, están haciendo este proceso de llegar a ser partido de Estado", añade.

"Yo creo que desde aquí, cuando ven a Le Pen, no ven a Abascal. Igual el padre de Marine Le Pen era un Abascal. Marine Le Pen no es Abascal. Marine Le Pen ha suavizado mucho", insiste.

La corresponsal pone como ejemplo algunas declaraciones recientes de Santiago Abascal y afirma que la dirigente francesa ya no utiliza ese tipo de mensajes. "Marine Le Pen jamás diría lo que dijo el señor Abascal en la entrevista a 'La Revuelta' de Broncano el otro día", asegura. "No se puede comparar porque, incluso, si llega Marine Le Pen al poder, ella no haría ni la mitad de lo que piden las extremas derechas de Argentina o de España", advierte.

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