"Estamos recibiendo insultos y faltas de respeto": profesores se concentran en Móstoles ante un acto de Ayuso.

El contexto Decenas de docentes han decidido acudir al mitin de la presidenta madrileña que se celebra en el teatro de la localidad. Una de las manifestantes acusa a la Comunidad de no querer sentarse a hablar y vaticina que no van a parar: "Pedimos cercanía y que nos escuchen".

Isabel Díaz Ayuso enfrenta críticas de los profesores madrileños, quienes este domingo, en su sexta semana de huelga, se manifestaron frente al Teatro del Bosque de Móstoles, donde la presidenta asistía a un mitin. Los docentes acusan a Ayuso de no escuchar sus propuestas y de ignorar sus peticiones, lo que ha prolongado la huelga sin una solución a la vista. Verónica, una orientadora, destaca la falta de negociación por parte de la Comunidad de Madrid y denuncia insultos y falta de respeto hacia el profesorado. Los docentes reclaman mejores condiciones e infraestructuras, y enfatizan la necesidad de respeto y educación, afirmando que no cesarán en sus protestas. Según Verónica, la frialdad del gobierno madrileño agrava la situación.

Isabel Díaz Ayuso sabe dar la nota (como este sábado con su camiseta en francés) pero no llega al aprobado. Así lo consideran los profesores madrileños que este domingo, a las puertas de su sexta semana de huelga, han decidido manifestarse frente al Teatro del Bosque de Móstoles, donde la presidenta madrileña ha acudido a un mitin de campaña.

Un grupo de docentes ha acudido al lugar a increpar a la presidenta madrileña, a la que acusan de no escuchar sus propuestas y peticiones, las que les han llevado a un huelga que no tiene visos de terminar. "Esto no es plato de buen gusto, empezamos la sexta semana de huelga, cada día de huelga... esto no es agradable, lo estamos pasando muy mal", dice Verónica, que trabaja de orientadora.

"Estamos aquí porque la Comunidad de Madrid, Zarzalejo y Ayuso no se quieren sentar a escucharnos y a negociar unas mejores condiciones para nuestro alumnado y nuestra familias", espeta la profesional rodeada de compañeros.

Según Verónica, no parece haber ninguna intención de sentarse en una mesa de negociación. "No solo no se sientan sino que estamos recibiendo insultos y faltas de respeto", indica, a la vez que recuerda que son profesorado, "funcionarios de la Comunidad de Madrid".

"Tenemos alumnado de todos los partidos políticos. Queremos la mejor calidad para todos ellos", espeta Verónica, que cuenta que lleva a más de 500 alumnos en dos colegios. "Mis compañeras de servicios a la comunidad llevan ocho centros", detalla.

"Atender con calidad"

También claman por la falta de infraestructura. Verónica trabaja en un centro preferente de discapacidad motora, "el alumnado más vulnerable no recibe el material hasta dos años después de su solicitud porque está paralizado, tengo a niños con discapacidad motórica sin materiales".

No son los únicos problemas, "todo el profesorado lo está pasando fatal, con una carga burocrática que no da para atender al alumnado". Según Verónica, lo único que piden es "atender con calidad" y que la Comunidad no se siente a hablar es "una falta de respeto".

"Que se sienten. Respeto y educación es lo que estamos pidiendo y los niños lo están sufriendo", afirma. "El profesorado lleva año aguantando, llevamos años trabajando en muy malas condiciones y muy malas circustancias", espeta y avisa: "No vamos a parar".

Para ella, la presidenta madrileña y su Gobierno están mostrando mucha "frialdad".

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