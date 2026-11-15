Los dos ven al otro como "el pasado": Feijóo y Sánchez encuentran su mínimo denominador común en una campaña de alta tensión

Los detalles El candidato del PSOE, desde Madrid, ha enarbolado la bandera de España, "la bandera de la Constitución", ante un 'popular' que le deja un mensaje tras el ataque sufrido en el País Vasco: "Ha gobernado con esta gentuza toda la legislatura".

En el tercer día de campaña electoral rumbo al 29 de noviembre, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo coinciden en ver a su rival como parte del pasado. Sánchez, en un mitin en Madrid, promueve avanzar frente a la involución, enarbolando la bandera de España como símbolo de democracia e igualdad. Feijóo, desde Santander, se presenta como el futuro, criticando a Sánchez por su gobierno. Ada Colau, de Frente Amplio, critica a Sánchez por no defender el derecho a la vivienda, mientras Vox, con Abascal a la cabeza, arremete contra las "milicias de Sánchez" por actos violentos.

Tercer día de campaña. Tercer día de mítines rumbo al 29 de noviembre. Tercer día de propuestas y, claro está, de dime y diretes. De mensajes para el adversario. De, aunque parezca increíble, un mínimo denominador común que une a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo. Y es que el candidato socialista y el 'popular' conciben a su rival por llegar a la Moncloa como parte del pasado.

Así se ha expresado Sánchez en un acto en Madrid en el que ha escogido como eslogan 'La fuerza del país': "La opción buena es avanzar; la mala involucionar".

Y Feijóo, lo mismo pero con otras palabras: "Ellos son el pasado. Nosotros somos el futuro que hay que abrir".

Todo, en el marco de las elecciones generales. En el marco de una campaña en la que Sánchez ha enarbolado la bandera de España. Agitando la rojigualda: "Esta es nuestra bandera, la bandera de la Constitución Española, la bandera de la democracia, la bandera de los derechos, la bandera de la igualdad, la bandera de nuestros abuelos, abuelas, padres, madres que lucharon por nuestro país, la bandera de la fuerza de la gente".

Micrófono en mano para abrir el mitin, algo que no es especialmente usual pero que quizá se deba a la presencia de su padre y de su madre en lo que ha sido una ocasión muy especial.

En el norte, desde Santander ha mostrado su apoyo a Jon Echeverría y a los compañeros de filas agredidos en el País Vasco dejando un mensaje para los violentos: "La calle no es vuestra. Es de todos los españoles y no vais a expulsar a nadie".

"Sánchez lleva gobernando con esta gentuza toda la legislatura", ha afirmado en un mensaje directo para el presidente.

Colau avisa con Sánchez

Por su parte, Frente Amplio sigue enarbolando la bandera de la vivienda y presentándose como la izquierda auténtica. "Sánchez no defenderá el derecho a la vivienda si no esta FA", afirma Colau.

La formación se ha mostrado molesta, claro, con la reivindicación del PSOE como el voto útil e insisten en elegir su opción "para hacer lo que Sánchez no se atreve a hacer".

Desde Vox, en un acto que ha empezado con tensión a las puertas, Abascal ha cargado contra "las milicias de Sánchez" por "los escupitajos y la violencia.

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