Sin alternativa 17 días después: Renfe sigue sin plan de transporte para sustituir la alta velocidad Madrid-Sevilla

Los detalles Según ha confirmado la compañía a laSexta, tampoco se avanza en una fecha para restablecer el servicio después de que se haya aplazado la decisión en dos ocasiones, la última el pasado jueves.

Diecisiete días después del accidente de Urda, la conexión de alta velocidad entre Madrid y Sevilla sigue cerrada y sin un plan alternativo de transporte. Renfe ha confirmado a laSexta que no hay previsto ningún plan para los usuarios afectados. Aunque se trabajaba en un dispositivo para habilitar la vía tradicional con dos trenes diarios, este fue suprimido y comunicado a los trabajadores. La línea permanecerá cerrada por un tiempo indefinido y los trenes AVE y de compañías privadas no retomarán sus viajes antes del 13 de diciembre, la fecha más cercana para adquirir billetes online.

Diecisiete días después del accidente de Urda, la conexión Madrid-Sevilla sigue cerrada y sin plan alternativo. Renfe ha confirmado a laSexta que no hay previsto un plan alternativo de transporte en la línea de alta velocidad tras el accidente ferroviario, tampoco una fecha para retomar la conexión.

En una información adelantada por 'ABC' y confirmada por laSexta, la compañía ferroviaria asegura seguir sin un plan alternativo de transporte que ofrecer a los usuarios mientras se mantiene cerrada la línea Madrid-Sevilla desde el día que se produjo el fatal accidente de Urda que e saldó con 69 muertos. Además, sigue sin haber una fecha para cuándo se reestablecerá el servicio de la línea.

Según el citado medio, la compañía trabajaba en un dispositivo para habilitar la vía tradicional del trayecto, un plan que se suprimía esta semana y así se comunicaba a los trabajadores. El plan incluía dos trenes diarios, uno por sentido, con duración de cinco horas.

No obstante, ese plan no sigue adelante y no hay plan alternativo para sustituir la alta velocidad mientras la vía siga cerrada, algo que seguirá así por un tiempo indeterminado. De cualquier modo, los trenes AVE y de las compañías privadas no retomarán sus viajes al menos antes del domingo 13 de diciembre, fecha más cercana en la que cualquier usuario puede comprar ahora un billete a través de internet.

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