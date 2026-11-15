"Saben más quién es Carles Puigdemont que Rajoy": la historia de España que más han tenido que explicar los corresponsales extranjeros

Las corresponsales extranjeras que participan en Salvados cuentan qué acontecimientos han marcado su trabajo en España y cómo ha cambiado la imagen del país en el exterior, desde el procés hasta los avances sociales en los últimos años.

El procés independentista catalán es uno de los acontecimientos que más trabajo ocupa a las corresponsales extranjeras que llevan años informando desde España, comentan tanto Élise Gazengel, corresponsal de France TV, RFI y Le Soir como Cecilia Guardati, periodista argentina encargada de informar a su país de los aspectos más destacados del nuestro, en este programa de Salvados.

Gazengel reconoce que el seguimiento de la crisis catalana ha sido especialmente intenso. "Es raro que mis jefes sepan quién es un catalán que estuvo muy poco tiempo en el poder. Casi que saben más quién es Carles Puigdemont que Rajoy", explica.

La periodista también destaca el interés que despierta España en Francia por sus avances en materia de derechos sociales. "Se ve a España como precursora en muchos temas sociales, de violencia de género, de la identidad de género...", comenta. "Mis amigos antes no tenían ni idea de la política española y hoy en día todos mis amigos ven a España como un país muy avanzado en términos de derechos sociales", cuenta.

La corresponsal considera que esta transformación también se refleja en el debate político francés, donde algunos dirigentes llegan a utilizar las políticas españolas como ejemplo. "Tendríamos que hacer la ley como en España", recuerda que dice uno de ellos.

La cobertura internacional de España también tiene otros protagonistas que nada tienen que ver con la política. La periodista argentina recuerda que durante sus años como corresponsal en Barcelona el fútbol, y especialmente Lionel Messi, se convirtió en una parte habitual de su trabajo.

De hecho, conserva una anécdota de sus primeros encuentros con el futbolista, cuando todavía no podía hablar con los periodistas y le pidió que grabara un saludo para su madre. "Era en ese momento la única argentina, la única mujer en ese momento en esa sala de prensa del Camp Nou y ahí él me tenía muy identificada, entonces cuando yo preguntaba algo, me respondía", relata.

Las tres corresponsales coinciden así en que la imagen internacional de España ha evolucionado mucho, desde una visión centrada en el turismo y las vacaciones hasta un interés creciente por su política y sus transformaciones sociales.

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