Cómo ha evolucionado la imagen de España en el extranjero, según una periodista francesa: "No la veían tan avanzada socialmente hace diez años"

Las corresponsales extranjeras que trabajan en España explican qué acontecimientos marcan su cobertura y cómo cambia la imagen del país fuera de sus fronteras: desde el procés y Puigdemont hasta los avances en derechos sociales.

Gonzo reúne a Élise Gazengel, corresponsal de France TV, RFI y Le Soir; Suman Naishadham, de Associated Press (AP); y Cecilia Guardati, de la agencia argentina Télam y la cadena Todo Noticias en Salvados a las puertas de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Las tres llevan años viviendo en España y su trabajo consiste en explicar la actualidad española para sus respectivos países. Una mirada externa que permite tomar distancia de los argumentarios políticos y detenerse en los acontecimientos que marcan la imagen internacional del país.

Uno de ellos es, sin duda, el procés catalán. La cobertura del desafío independentista catalán ocupa buena parte del trabajo de las corresponsales y lleva algunos nombres de la política española hasta sus redacciones en el extranjero. "Estuve muchísimo tiempo con el procés, con Carles Puigdemont de hecho", explica Gazengel. "Es raro que mis jefes sepan quién es un catalán que estuvo muy poco tiempo en el poder. Casi que saben más quién es Carles Puigdemont que Rajoy", relata.

Pero la imagen de España que trasladan los medios extranjeros no se limita a la política institucional. Los asuntos sociales también despiertan interés y, en particular, la legislación española en materia de igualdad y derechos. Así, la corresponsal francesa explica que últimamente trabaja mucho "en tema de género", porque España se percibe desde fuera "como precursora en muchos temas sociales, de violencia de género o de la identidad de género".

Ese reconocimiento llega incluso al debate político francés. "Un político francés dice: 'Bueno, es que tendríamos que hacer la ley como en España'", asegura. Una referencia que, a su juicio, contribuye a transformar la percepción del país: "Mis amigos antes no tenían ni idea de la política española y hoy en día todos mis amigos ven a España como un país muy avanzado en términos de derechos sociales". "Y esto no pasaba hace diez años, ni se planteaba", recalca.

La conversación también deja espacio para una historia muy distinta que tuvo gran repercusión en Argentina, que es la de Lionel Messi en su paso por el FC Barcelona, como no podía ser de otra manera. Guardati recuerda que, durante sus primeros años como corresponsal en la Ciudad Condal, el futbolista argentino se convirtió en una personaje clave al que seguir de manera continuada.

La periodista relata que consiguió entrevistarlo cuando acababa de empezar a jugar en el Barcelona. "Y recién salía de jugar, lo tenían custodiado... Todavía no podía hablar supuestamente y ahí le hice unas preguntas, no me acuerdo ya", recuerda. En aquel encuentro, Messi le pidió algo que todavía conserva en la memoria: "¿Puedo mandarle un saludo a mi mamá?". Ella aceptó. Y desde entonces, siempre respondió a sus preguntas.

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