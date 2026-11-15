Una periodista francesa, sobre cómo vivimos los españoles la política: "Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que sea. En Francia no pasa"

La política española no da tregua: declaraciones cruzadas, broncas partidistas y tertulias a cualquier hora. Tres corresponsales extranjeras analizan en Salvados una forma de hacer información que convierte la actualidad en espectáculo.

La política ocupa buena parte de la información en España... y también del espectáculo, consideran las corresponsales extranjeras que trabajan en nuestro país y que hoy prestan su visión de España en Salvados junto a Gonzo. Una dinámica que les llama poderosamente la atención.

El periodista también describe una dinámica informativa que termina convirtiendo cada declaración en una nueva reacción política: "A mí, como español, la información política me acaba aburriendo porque no es más allá que uno dijo una cosa, lo recoge un periodista, va al otro, le dice: 'Menganito acaba de decir esto, ¿qué tiene usted que decir?'".

Élise Gazengel, corresponsal de France TV, RFI y Le Soir, encuentra una explicación en el interés que despierta la política entre los ciudadanos españoles. "Es un país muy político. Yo voy con el micro debajo de casa y todo el mundo tiene una opinión política sobre lo que sea", asegura: "En Francia no pasa. En Francia cuesta un montón que la gente se exprese, que tenga una opinión clara que quiera expresarla", compara.

Sin embargo, Gazengel también señala el lado menos positivo de esa cultura política: "Aquí, como todo el mundo es muy político, todo el mundo tiene una opinión, que está muy bien porque eleva el debate. Pero, por otro lado, es un país de tertulias infinitas". La corresponsal asegura que le sorprende encontrar debates políticos en televisión a cualquier hora del día: "Yo flipo que aquí, a cualquier hora del día o la noche, enciendes la tele y hay una tertulia". "Hay una tertulia y se habla de la frasecita de Ayuso, del tweet de Puente, de Sánchez, que le dijo no sé qué, de la entrevista que va a dar en tal audiencia...", añade.

Cecilia Guardati, corresponsal de la agencia argentina Télam y de la cadena Todo Noticias, apunta que el fenómeno es incluso más intenso en su país: "En Argentina, más. Los periodistas son diez en una mesa".

Gonzo pregunta entonces cómo afecta esta presencia constante de la política a la forma en que la ciudadanía recibe la información. "De alguna forma, hace que las noticias se conviertan en una forma de entretenimiento", considera Suman Naishadham, de Associated Press (AP). Aún así, considera que España no es una excepción y que la cultura de las tertulias también le ha sorprendido: "De alguna forma, creo que el mundo va hacia el modelo de tertulias con podcasts, que ahora todos son de vídeo. Entonces, estamos como siguiendo el ejemplo de la tertulia".

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