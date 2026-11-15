"Milei espera este cambio de Gobierno en España para celebrarlo como un triunfo propio": una periodista argentina, sobre Sánchez y Milei

Cecilia Guardati analiza la disputa entre Pedro Sánchez y Javier Milei y su dimensión dentro de la batalla ideológica internacional del momento en este programa de Salvados dedicado a analizar la figura internacional de España.

"España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", decía no hace mucho Javier Milei en relación al presidente del Gobierno de España. Unas declaraciones que tuvieron una gran repercusión en nuestro país y que hoy recupera Salvados de la hemeroteca.

Pero la tensión entre Javier Milei y Pedro Sánchez trasciende, como no podía ser de otra manera, nuestras fronteras. Cecilia Guardati, corresponsal argentina de la agencia Télam y de la cadena Todo Noticias, explica en el programa de laSexta que la confrontación entre ambos también alimenta el posicionamiento internacional del presidente argentino y su estrategia política. En plena campaña electoral en España, Gonzo conversa con tres periodistas extranjeras para conocer cómo trasladan a sus países la actualidad y las tensiones políticas españolas.

Gonzo quiere saber, entre otras cuestiones, si el choque constante entre Milei y Sánchez también tiene repercusión en los medios argentinos. Guardati sostiene que no solo es ampliamente recogido por los medios, sino que Milei utiliza esa disputa para presentarse como una figura internacional y como una referencia dentro de la batalla ideológica contra el movimiento 'woke'. "Y Sánchez, por idioma también, por una afinidad cultural, se convierte en el principal enemigo", señala.

La corresponsal considera que el nivel de confrontación pública y mediática entre ambos presidentes no tiene precedentes. También recuerda que Milei visita España con frecuencia, pero no mantiene una relación institucional normalizada con el Gobierno español. "Que el presidente, de hecho, venga acá tantas veces y no haya nunca una visita de Estado...", comenta. Ella ha estado presente en visitas de Estado con "otros presidentes más afines, menos afines", pero "han estado ahí, se han estrechado la mano, han tenido sus negociaciones de intereses en común y no ha pasado nada". Ahora, no es así.

"Como que Milei está esperando este cambio de Gobierno en España también para celebrarlo como un triunfo propio, ¿no?", afirma la periodista. De hecho, el presidente argentino llegó a decir que cuando viene a España no quiere ir a ver a "un delincuente ladrón como Pedro Sánchez", porque no estaba "dispuesto" a tener que coserse "los bolsillos para no salir expoliado".

Gonzo recalca que las visitas del presidente argentino llegan a interpretarse en clave electoral en España y Guardati recuerda que Milei intentó aprovechar la crisis humanitaria y migratoria de Ceuta para atacarle. Sin embargo, considera que eso no tiene demasiado efecto en su electorado, que no ve la migración como algo preocupante.

Guardati se refiere también a la conocida "motosierra" de Milei. Ella también ha sufrido los recortes en su propia profesión y habla abiertamente de amenazas y acoso a periodistas.

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