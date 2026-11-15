"Una figura del lobby israelí armamentístico de España ha ido a programas presentándose como mentor de Ayuso": el PP en los medios argentinos

Las corresponsales de Francia, Estados Unidos y Argentina explican en Salvados qué despierta el interés de la prensa extranjera ante las elecciones españolas y por qué Feijóo plantea dificultades para construir un perfil internacional fuera de Latinoamérica y Argentina.

La campaña electoral española y sus posibles consecuencias políticas centran parte de la conversación internacional sobre nuestro país. En Salvados, Gonzo reúne a tres corresponsales extranjeras para conocer qué aspectos de las próximas elecciones generales interesan más a sus respectivas audiencias y qué dificultades encuentran a la hora de explicar la política española fuera de nuestras fronteras.

Élise Gazengel, corresponsal de France TV, RFI y Le Soir, explica que la cobertura de las elecciones depende en buena medida de la actualidad informativa de Francia. La periodista señala que el resultado será determinante para valorar el interés informativo de las elecciones. Una circunstancia en la que coincide Suman Naishadham, de la agencia Associated Press (AP), que introduce otra diferencia respecto a otros procesos electorales internacionales: la duración de la campaña española.

"Una campaña electoral de dos semanas y pico es muy, muy corta", apunta. La corresponsal estadounidense explica que no podrán seguir todos los actos electorales, aunque sí ofrecerán información sobre las principales formaciones políticas.

La posible entrada de Vox en el Gobierno, uno de los focos internacionales

Cuando Gonzo pregunta a las periodistas qué historia consideran más interesante para sus lectores y espectadores, Gazengel identifica rápidamente uno de los principales elementos que marcarán la cobertura internacional: la posibilidad de que el PSOE pierda el Gobierno.

"Básicamente, lo que ya me han pedido y ya me han avisado es que puede caer el último gobierno progresista", explica la corresponsal francesa. "Esto y que esto puede generar la posibilidad de que entre la ultraderecha en el Gobierno nacional", añade Naishadham.

Las dificultades para construir un perfil internacional de Feijóo

En cuanto a cómo hablan de Feijóo en los medios internacionales, la corresponsal francesa reconoce que elaborar un perfil del dirigente popular puede suponer un reto. De hecho, recuerda que ya se encontró con esa dificultad durante las anteriores elecciones generales, cuando cubrió la noche electoral desde la sede del PP en Génova. "Que no significa que no sea buen político en su país, pero carisma internacional no tiene".

La periodista recuerda, además, una anécdota de aquella noche que refleja hasta qué punto puede resultar difícil trasladar determinados códigos de la política española al extranjero. Mientras se encontraba en Génova, los manifestantes comenzaron a concentrarse en los alrededores de la sede popular. Cuando los dirigentes salieron al balcón, los asistentes empezaron a corear: "Presidenta, presidenta". Un compañero francés que estaba junto a Gazengel no entendía a quién iban dirigidos los gritos y le preguntó: "¿Presidenta o presidente?". La corresponsal tuvo que explicarle que se referían a Isabel Díaz Ayuso, pese a que no era la candidata del PP a la presidencia del Gobierno.

El PP y Ayuso tienen más presencia en Argentina

La perspectiva de Cecilia Guardati, corresponsal de la agencia argentina Télam y de la cadena Todo Noticias, es diferente. La periodista considera que Feijóo sí cuenta con cierto reconocimiento en Argentina, donde ha viajado en numerosas ocasiones y donde los representantes del PP tienen una presencia destacada en los medios de comunicación.

La periodista también menciona a Isabel Díaz Ayuso, que ha visitado Argentina y ha encontrado espacio en sus medios de comunicación: "Una figura del lobby israelí armamentístico de España, que es conocida, ha estado en programas de televisión de Argentina, llamativamente presentándose como casi mentor de Ayuso. Y los periodistas, sin contexto, los presentan ahí como futuros políticos líderes de España, de la futura España"

Gonzo recuerda entonces la relación entre Ayuso y Javier Milei y cómo la presidenta madrileña se ha convertido en una de las principales aliadas políticas del mandatario argentino en España. Una conexión que también contribuye a que su nombre resulte familiar al otro lado del Atlántico.

"No saben, obviamente, tanto quién es, pero sí que hay un conocimiento. Pero, bueno, veo que el Partido Popular en Argentina, en Latinoamérica, en Argentina sobre todo, tiene mucha presencia. Entonces, siempre están pendientes de qué pueda pasar. No es tan difícil de instalar el interés sobre el próximo posible presidente del Gobierno español", comenta.

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