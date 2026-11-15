Una periodista argentina advierte del avance del racismo en España: "Antes no escuchaba tantos términos despectivos hacia la comunidad marroquí"

Una periodista argentina que trabaja en España alerta del aumento de expresiones despectivas hacia la comunidad marroquí y reflexiona sobre el clima social y político que rodea al debate migratorio español en los últimos años.

¿Es España un país racista o xenófobo? Gonzo plantea esta cuestión a las tres corresponsales extranjeras que participan en Salvados para conocer cómo se percibe desde fuera la relación de la sociedad española con la inmigración. Cecilia Guardati, corresponsal de la agencia argentina Télam y de la cadena Todo Noticias, considera que el país no es especialmente xenófobo, aunque advierte de un cambio en los últimos años.

"Esa xenofobia viene alimentada de un discurso antiinmigración, pero que viene del temor, de la pérdida de condiciones de vida incluso, en ciertos sectores de la sociedad que empiezan a percibir al otro como una amenaza", explica.

La periodista compara la situación actual con la que encontró cuando llega a España. Entonces, recuerda, la comunidad marroquí ya era numerosa, pero su integración laboral y sus condiciones de vida eran diferentes. "Entonces no se hablaba en términos despectivos hacia esa comunidad".

"Luego creo que fue cambiando y tiene que ver con esto de empujar a ciertos sectores de la sociedad a situaciones más marginales", añade. No obstante, insiste en que la existencia de un caldo de cultivo para la xenofobia no convierte al conjunto de la sociedad española en xenófoba.

De la llegada de Vox a los episodios de Torre-Pacheco

Gonzo pregunta también a las corresponsales si han tenido que informar sobre episodios racistas y pone sobre la mesa acontecimientos como los incidentes de Torre Pacheco y la reacción ante la llegada de migrantes marroquíes a Ceuta.

Élise Gazengel, corresponsal de France TV, RFI y Le Soir, cuestiona que el aumento del racismo pueda explicarse directamente por el crecimiento de la inmigración. "En realidad inmigración había desde hace muchos años", señala.

La periodista recuerda cómo explica inicialmente a sus medios belgas y franceses la irrupción de Vox en el panorama político español. "Explicaba que era una extrema derecha que no iba por los migrantes. 'No, no, es una extrema derecha que va en contra de los catalanes y las feministas y el colectivo LGBT'".

Sin embargo, Gazengel observa que esa situación cambia con el paso del tiempo y que el racismo y la xenofobia adquieren mayor protagonismo en sus coberturas. La corresponsal sitúa precisamente en Torre Pacheco uno de los ejemplos más significativos de ese cambio.

Sin embargo, no cree que que se retrate a España como un país xenófobo, "ni mucho menos".

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