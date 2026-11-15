La guerra política entre Sánchez y Trump coloca al presidente español en el radar de Washington: "Es conocido por su posicionamiento"

Salvados analiza la imagen de España en el exterior con tres corresponsales extranjeras que trabajan en España. Suman Naishadham, corresponsal de Associated Press, explica por qué Pedro Sánchez ha ganado visibilidad en Estados Unidos frente a otros dirigentes españoles.

La confrontación entre Pedro Sánchez y Donald Trump coloca al presidente del Gobierno español en una posición poco habitual en la agenda estadounidense. Así lo explica Suman Naishadham, corresponsal de Associated Press, durante su conversación con Gonzo en Salvados. El programa de laSexta reúne a tres periodistas de Francia, Estados Unidos y Argentina para analizar cómo se percibe España desde fuera, en plena campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las periodistas sitúan aquellas noticias que más les ha impactado cubrir, entre las que destacan la Dana de Valencia, el atentado de Atocha, el accidente ferroviario en Urda o la crisis de Ceuta. "También hemos dedicado mucho tiempo a cubrir la política cuando Sánchez ha enfrentado un poco a Trump", señala la corresponsal estadounidense. Y es que, cada vez que Trump se refiere al presidente español, su medio le pide información al respecto. "Recibo notificaciones desde Washington y tengo que enviarles lo que necesiten", aclara.

Al ser preguntadas por la imagen que tienen de Sánchez en sus respectivos países, Élise Gazengel, corresponsal de France TV, RFI y Le Soir, afirma que el presidente socialista ha ganado "bastante popularidad en los últimos años a raíz de sus posicionamientos a nivel internacional". "Yo diría que es el primer presidente desde hace mucho tiempo que tiene nombre fuera del otro lado de los Pirineos", comenta.

Hasta su llegada al poder, "nadie sabía bien quién estaba gobernando en España", afirma, pero puntualiza que esta nueva repercusión internacional es algo que ha sido buscado por Sánchez. "A Mariano Rajoy le interesaba bien poco estar posicionado a nivel internacional. Lo único que le interesaba eran sus votantes a nivel nacional, a nivel local. En cambio, a Sánchez le interesa mucho tener una imagen y un protagonismo europeo o internacional y es algo que hace que se hable bastante más de Sánchez que hace unos años", explica.

Por eso, cree que a Macron puede llegar a parecerle que Sánchez le hace "sombra" a nivel internacional y en ocasiones, opina que va 'a rebufo' de lo planteado por el mandatario español, como en el caso del reconocimiento al Estado palestino. "Vale, pero 'too late', ¿no? Ya te ha adelantado a nivel internacional este posicionamiento disruptivo a lo que había pasado antes", sentencia ella.

Naishadham, por su parte, analiza por qué el dirigente español tiene más presencia mediática en Estados Unidos que otros líderes políticos del país. El periodista plantea si las críticas constantes de Trump a Sánchez se traducen en más espacio para España en los medios norteamericanos.

"Creo que Sánchez sí tiene un perfil más alto y una visibilidad más alta en Estados Unidos en comparación a otros líderes españoles", afirma. Naishadham señala dos motivos principales.

"En primer lugar porque habla bien el inglés, da entrevistas en inglés", explica. A continuación, apunta que Sánchez también se ha situado en contra de algunas decisiones de la Administración estadounidense.

Entre ellas menciona "la guerra de Irán", Gaza y su rechazo a destinar el 5 % del PIB a defensa, una cuestión que también genera diferencias en el seno de la OTAN.

La corresponsal recuerda, no obstante, que Francia e Italia suelen tener más presencia en la información estadounidense por sus vínculos históricos y culturales con el país. Sin embargo, considera que la figura de Sánchez empieza a adquirir una dimensión propia.

Gonzo plantea si los ataques de Trump pueden convertir al presidente español en una referencia para los dirigentes demócratas. "No sé si es una referencia, pero definitivamente es conocido por su posicionamiento hacia el Estado palestino, por ejemplo. Fue uno de los primeros en reconocer Palestina y muchas personas conocieron a Sánchez por eso", reflexiona.

Sin embargo, cree que el ciudadano medio estadounidense no sabría decir quién es el presidente del Gobierno de España.

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