Una corresponsal francesa en España analiza la proyección internacional de Feijóo: "No tiene carisma internacional"

Las corresponsales extranjeras analizan en Salvados cómo se observa la campaña electoral española desde fuera y señalan las dificultades de proyectar internacionalmente a Feijóo frente al interés que despierta un posible Gobierno con Vox.

La posibilidad de que España pierda su último Gobierno progresista y de que la ultraderecha entre por primera vez en el Ejecutivo nacional concentra buena parte del interés de la prensa extranjera ante las próximas elecciones. Así lo explican las corresponsales Élise Gazengel, de France TV, RFI y Le Soir; Suman Naishadham, de Associated Press (AP), y Cecilia Guardati, de la agencia argentina Télam y la cadena Todo Noticias, en una conversación con Gonzo en Salvados, donde analizan cómo se observa la política española desde fuera de nuestras fronteras.

La campaña electoral española, de apenas dos semanas y pico, plantea además algunas particularidades para los medios internacionales. Naishadham reconoce que el periodo es especialmente corto si se compara con el de Estados Unidos y otros países, por lo que no podrán cubrir todos los actos, aunque sí darán espacio a las principales formaciones políticas. Gazengel, por su parte, explica que la atención que recibirá la campaña dependerá también de la actualidad francesa: "Si hay mucho lío en las calles francesas y hay mucha actualidad, pues igual la campaña electoral tendrá menos peso".

La corresponsal francesa señala que ya tiene encargada la cobertura de la noche electoral y una pieza previa a los comicios, aunque no espera que la campaña tenga necesariamente una gran repercusión. "Al final, esta campaña tampoco será muy relevante", apunta. Para ella, buena parte del interés estará condicionado por el desenlace de las elecciones y, especialmente, por la posibilidad de que cambie el signo político del Gobierno.

"Lo que ya me han pedido y ya me han avisado es que puede caer el último gobierno progresista", explica Gazengel. Naishadham añade otro elemento que puede atraer la atención de la prensa internacional: "Esto y que esto puede generar la posibilidad de que entre la ultraderecha en el Gobierno nacional".

El reto de vender internacionalmente a Feijóo

Durante la conversación, Gonzo plantea a las tres periodistas una cuestión que afecta directamente a la cobertura internacional de un hipotético cambio de Gobierno: cómo construir un relato sobre Alberto Núñez Feijóo y conseguir que su figura despierte interés entre los lectores y espectadores extranjeros.

Las corresponsales contraponen la proyección internacional de Pedro Sánchez, que habla inglés y mantiene una presencia más reconocible fuera de España, con la de Feijóo, cuyo posicionamiento internacional consideran mucho menos definido. Según Naishadham, si el PP llega al poder con Vox, el interés informativo podría centrarse más en el conjunto del nuevo Ejecutivo que en la figura de su presidente.

Gazengel reconoce que elaborar un perfil internacional del líder popular puede resultar complicado. Recuerda que ya vivió una situación parecida hace cuatro años, cuando cubrió la noche electoral desde la sede del PP en Génova. Allí coincidió con varios compañeros enviados especiales desde París que tampoco tenían claro cómo presentar al candidato popular.

"¿Y este, qué?", le preguntaban. La periodista explica que el problema no está en la relevancia política de Feijóo, sino en su capacidad para generar interés fuera de España. "Que no significa que no sea buen político en su país, pero carisma internacional no tiene", resume.

Gazengel recuerda también una anécdota de aquella noche electoral que ilustra las dificultades para explicar la política española a una audiencia extranjera. Cuando los manifestantes comenzaron a llegar a las inmediaciones de Génova, los asistentes empezaron a corear "presidenta, presidenta", en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

Un compañero francés que estaba junto a ella no entendía lo que ocurría y le preguntó: "¿Presidenta o presidente?". La corresponsal tuvo que explicarle que los gritos iban dirigidos a Ayuso, pese a que no era la candidata a la presidencia del Gobierno. "Es como muy complejo", recuerda.

Argentina, una excepción en el conocimiento del PP

La visión de Cecilia Guardati introduce un matiz respecto a la dificultad de proyectar internacionalmente a Feijóo. "En Argentina es conocido Feijóo. Es distinto. Ha estado y ha ido muchas veces", explica. Guardati considera que el panorama mediático argentino ofrece más espacio a los representantes del PP y recuerda que Isabel Díaz Ayuso también ha realizado visitas al país y ha adquirido cierta notoriedad.

La periodista señala que incluso otras figuras vinculadas al entorno político español han encontrado espacio en los programas de televisión argentinos, donde en ocasiones se presentan como referentes de la futura política española sin que exista demasiado contexto sobre quiénes son. "Una figura del lobby israelí armamentístico de España, que es conocida, ha estado en programas de televisión de Argentina, llamativamente presentándose como casi mentor de Ayuso. Y los periodistas, sin contexto, los presentan ahí como futuros políticos líderes de España, de la futura España", relata.

Gonzo apunta entonces a la relación política entre Ayuso y Javier Milei, presidente argentino. Guardati coincide en que existe cierto conocimiento de Ayuso, aunque no necesariamente un seguimiento detallado de su trayectoria.

"Pero, bueno, veo que el Partido Popular en Argentina, en Latinoamérica, en Argentina sobre todo, tiene mucha presencia. Entonces, siempre están pendientes de qué pueda pasar", concluye. Una circunstancia que, a su juicio, facilita que los medios argentinos encuentren interés en un posible cambio político en España y en quién podría convertirse en su próximo presidente del Gobierno.

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