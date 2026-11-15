"Puede caer el último gobierno progresista": "el plato fuerte" de estas elecciones en España según los medios franceses

En plena campaña electoral, Salvados pregunta a varias corresponsales extranjeras que informan desde España qué esperan los medios internacionales de las elecciones del 29N.

Las elecciones generales españolas despiertan el interés de los medios internacionales por la posibilidad de que cambie el signo político del Gobierno. Es la conclusión de Élise Gazengel, la corresponsal francesa que participa en este programa de Salvados. El programa de laSexta reúne a tres periodistas de Francia, Estados Unidos y Argentina para conocer qué acontecimientos y debates españoles tienen más repercusión fuera del país.

La periodista francesa explica a Gonzo qué es lo que sus editores consideran el principal asunto de la campaña ."Básicamente, lo que ya me han pedido y ya me han avisado es que puede caer el último gobierno progresista", afirma. "Esto y que esto puede generar la posibilidad de que entre la ultraderecha en el Gobierno nacional", explica en su caso Suman Naishadham, corresponsal de Associated Press, al detallar qué aspectos de la campaña pueden interesar más a los medios estadounidenses.

La corresponsal también analiza la dificultad de informar sobre los principales candidatos españoles para una audiencia extranjera. En su opinión, Pedro Sánchez cuenta con una imagen internacional más sencilla de explicar que la de Alberto Núñez Feijóo. "Pedro Sánchez habla inglés, tiene una imagen internacional mucho más fácil de vender", señala.

Sin embargo, "Feijóo no habla inglés, tampoco se ha posicionado mucho a nivel internacional ya en sus primeras entrevistas", apunta. Por eso, cree que puede resultar más complicado construir un perfil del candidato popular para los lectores franceses.

Pero lo mismo pasó hace cuatro años. "Yo estaba justamente en la sede del PP la noche electoral y me crucé con un par de compañeros enviados especiales de París y me decían: '¿Y este, qué?'", asegura. "No significa que no sea buen político en su país, pero carisma internacional no tiene", afirma sobre Feijóo.

También recuerda lo difícil que fue para ella explicarle a sus colegas y compatriotas que los simpatizantes del Partido Popular gritaran "presidenta" a Ayuso en vez de "presidente" a Feijóo.

La periodista matiza que, si el PP llega al poder junto a Vox, el interés informativo aumentaría, aunque el foco estaría "no tanto en la figura, sino el conjunto", resume.

En Argentina, sin embargo, el líder del PP es bastante más conocido... y la presidenta madrileña también.

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