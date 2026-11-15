El videojuego más esperado de la historia: quedan 3 días para que se pueda jugar al GTA VI

Su estreno y desarollo ha durado muchos años y la espera llega a su fin. Los jugadores reconocen a la Sexta estar "con escalofríos" imaginándose estrenar el juego.

"Va a ser sin duda el videojuego más vendido de la historia", asegura un vendedor a 'laSexta' cuando le preguntan sobre el GTA VI. Ha sido también el más esperado por todos los fans. La última edición del GTA que se estrenó fue en 2013, hace 13 años. Tremendo.

Sus ventas se han disparado, como no podía ser de otra manera y su estreno (el próximo jueves) podría incluso llegar a generar efectos en la sociedad inimaginables por parte de un videojuego. En Estados Unidos, estimas que uno de cada cinco trabajadores se pedirá el día libre para jugar al GTA.

"Siento escalofríos", le dice un comprador a 'laSexta' justo después de haber adquirido el juego. La expectación es máxima para un juego que, para sorpresa de toda la industria, no va a tener un formato físico. Si compras el GTA VI en una tienda te llevas una caja vacía.

Esa caja contiene un código con el que descargar la versión digital del juego. Algo que no ha supuesto una barrera para la venta de ejemplares, a diferencia de la gran mayoría de videojuegos que sí se hubieran visto perjudicados por esta decisión. Sin duda, es el juego más esperado de la historia.

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