Córdoba alza la voz por el derecho a la vivienda en una multitudinaria manifestación: "La clase trabajadora ha tomado conciencia"

El contexto La cita, programada para el día de la huelga general, se tuvo que aplazar debido al mal tiempo. La convocatoria, calificada como un éxito por los organizadores y sindicatos, ha comenzado a las 12.00 horas de este domingo desde la plaza de la Constitución.

Cientos de personas se han reunido en Córdoba para reclamar el derecho a la vivienda, salarios dignos y servicios públicos adecuados. La marcha, que se pospuso por mal tiempo, ha sido organizada por varios sindicatos y ha comenzado desde la plaza de la Constitución. Kati Ortega, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha destacado la necesidad de que estas reivindicaciones se hagan efectivas, enfatizando la conciencia creciente de la clase trabajadora sobre la injusticia de las condiciones actuales. Ortega ha subrayado la importancia de seguir organizándose para que la vivienda se convierta en un derecho constitucional.

Cientos de personas se han concetrado este domingo en Córdoba por el derecho a la vivienda en una marcha que se tenía que haber celebrado el día de la huelga general y que se aplazó por el mal tiempo. Así, la ciudad andaluza se ha levantado alzando la voz por las viviendas, los salarios dignos y los servicios públicos.

"Las reivindicaciones continúan vigentes hasta que se hagan efectivas: estamos aquí por el derecho a la vivienda, por los salarios dignos y por que se vuelvan a financiar como es debido los servicios públicos como la Educación o la Sanidad", ha explicado a laSexta Kati Ortega, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Para Ortega, "la clase trabajadora ha tomado conciencia de lo injusto que, por mucho que se trabaje, no llegue para tener una calidad de vida digna, la gente tiene muchas rabia", ha agregado.

La convocatoria, calificada como un éxito por los organizadores y sindicatos, ha comenzado a las 12.00 horas de este domingo desde la plaza de la Constitución, donde se ubica la sede de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba con destino la plaza de las tres culturas.

"Nos vamos a seguir organizando hasta que derechos tan básicos como poder acceder a una vivienda se respeten y se instauren en esta democracia"; ha señalado Ortega de cara al resultado de las próximas elecciones generales. "Seguiremos organizándonos y que la vivienda sea un derecho constitucional", ha insistido.

La protesta ha sido convocada por CCOO, UGT, Stop Desahucios-Sindicato de Inquilinas, CGT, CNT, Ustea, CTA y SAD.

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