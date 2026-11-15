Récord histórico de rescates en Canarias: cerca de 1.500 migrantes fueron asistidos en apenas 24 horas

Vista de los 85 inmigrantes tras ser rescatados este sábado por la embarcación de Salvamento Marítimo, Salvamar Acrux, en aguas cercanas a El Hierro

Los detalles Hasta seis embarcaciones de Salvamento Marítimo y dos patrulleras de la Guardia Civil se movilizaron para socorrer a 14 cayucos. La situación es especialmente preocupante en El Hierro.

Este sábado, Canarias vivió un día histórico en rescates de migrantes en el Atlántico, con la movilización de ocho barcos de Salvamento y la Guardia Civil para asistir a 14 cayucos con 1.488 personas, la cifra más alta en un solo día en la historia de la Ruta Canaria. Con operaciones en curso, esta cifra supera el récord anterior de 1.461 personas rescatadas el 7 de noviembre de 2020. El operativo incluyó seis embarcaciones de Salvamento Marítimo y dos patrulleras de la Guardia Civil, con desembarcos en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife. En total, en dos días, 2.331 migrantes fueron rescatados.

Canarias vivió este sábado una jornada histórica de rescates de migrantes en el Atlántico, con ocho barcos de Salvamento y la Guardia Civil movilizados para socorrer a 14 cayucos con 1.488 ocupantes, la cifra más alta en un solo día en los 32 años de historia la Ruta Canaria. Con nuevas operaciones aún en marcha, esa cifra supera a las 1.461 personas que fueron rescatadas el 7 de noviembre de 2020, en aquel momento con el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) como epicentro de las llegadas.

En el operativo han participado seis embarcaciones de Salvamento Marítimo —Diphda, Acrux, Navia, Alpheratz, Mizar y Urania— y dos patrulleras de la Guardia Civil -la Río Tajo y la Río Guadiato-, con desembarcos fundamentalmente en El Hierro, pero también en Gran Canaria y Tenerife.

Más de 2.300 rescates en 48 horas

En total, el viernes hubo ocho llegadas con 843 personas desembarcadas, que sumadas a las 1.488 desembarcadas este sábado, eleva el balance a 2.331 los migrantes en dos días.

El grupo más numeroso de los recibidos este sábado en El Hierro desembarcó a las 17:26 horas en un cayuco con 240 personas, entre ellas, 12 mujeres y 36 menores, que que recibieron la ayuda de la Salvamar Mízar tras seis días de travesía desde Gunjur, en Gambia. Sus ocupantes proceden de Senegal, Gambia y Guinea Conakri.

En lo referente a la primera llegada del sábado, se produjo a las 4:00 horas, cuando la Navia desembarcó a 148 personas de un cayuco que había partido seis días antes de Kayar, en Senegal, entre ellas 18 mujeres y 12 posibles menores, pendientes de confirmación. A las 8:15 horas se registraron otras dos llegadas con 48 y 54 personas, respectivamente, y posteriormente la Acrux trasladó a La Restinga a los 47 ocupantes de otro cayuco, a las 9:24 horas, y a otros 85, a las 11:20.

La jornada continuó con los desembarcos de 97 personas trasladadas por la Mízar a las 13:10 horas y de otras 71 por la Navia a las 13:58, antes de que la Diphda llevara a puerto a 60 ocupantes de dos cayucos, con 40 y 20 personas, a las 16:10. Los últimos rescates del sábado fueron un cayuco con 171 personas a bordo que partió de M'Bour (Senegal) hace cinco días y otro con 214 ocupantes que salió de Thiaroye sur Mer (Senegal) hace seis días. En este último, la patrullera de la Guardia Civil Guadiato y la Salvamar Navia tuvieron que sumar fuerzas para trasladar a los rescatados a tierra entre las dos, en este caso a dos puertos: La Estaca, 140 personas, y La Restinga, las otras 74.

Hasta siete días de travesía

Las travesías de las embarcaciones recibidas en El Hierro, donde la situación es especialmente preocupante, han durado entre cuatro y siete días, con salidas desde Senegal, Gambia y Mauritania, según los dispositivos de asistencia.

En Gran Canaria, la Urania ha desembarcado en Arguineguín, sobre la medianoche, a 203 personas, entre ellas 18 mujeres y 37 menores, rescatadas de un cayuco a unas 100 millas al sur de El Hierro. Ese cayuco había partido también de Gunjur, en Gambia. Según ha informado el 112, tras la asistencia en Arguineguín por parte del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, 17 de sus ocupantes precisaron traslado al hospital.

En Tenerife, Salvamento Marítimo interceptó un cayuco a mediodía cerca de la costa y sus 50 ocupantes fueron desembarcados en el puerto de Los Cristianos. En ese caso, una persona tuvo que ser trasladada al hospital para ser atendida.

En el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro permanecían hasta este sábado 317 personas, sin contar las últimas llegadas, y durante la jornada han sido trasladadas a Tenerife 158 en el barco de línea regular. Además, en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes siguen ingresadas 11 personas procedentes de llegadas de días anteriores.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que este domingo visitará el puerto de La Restinga para conocer la situación actual del fenómeno migratorio en la isla.

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