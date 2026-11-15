Una periodista estadounidense, sorprendida por la espectacularización de la política en España: "Es una forma de entretenimiento"

Corresponsales extranjeras en España analizan en Salvados una cultura política que les resulta sorprendente y que, en ocasiones, convierte la actualidad en puro espectáculo.

La presencia constante de la política en los medios de comunicación españoles es uno de los aspectos que más sorprende a las corresponsales extranjeras que trabajan en nuestro país. Así lo explican en una conversación con Gonzo en Salvados, donde comparan la cultura informativa española con la de sus respectivos países y coinciden en señalar el protagonismo que adquieren los enfrentamientos políticos en televisión.

El propio Gonzo reconoce que esta dinámica acaba generando cierto hastío entre los espectadores: "A mí, como español, la información política me acaba aburriendo porque no es más allá que uno dijo una cosa, lo recoge un periodista, va al otro, le dice: 'Menganito acaba de decir esto, ¿qué tiene usted que decir?'".

Una percepción que comparte, aunque con algunos matices, Élise Gazengel, corresponsal de France TV, RFI y Le Soir, que atribuye esta omnipresencia política al interés que despierta entre la población española. "Es un país muy político. Yo voy con el micro debajo de casa y todo el mundo tiene una opinión política sobre lo que sea", explica. Una situación que contrasta con la que encuentra en Francia: "En Francia no pasa. En Francia cuesta un montón que la gente se exprese, que tenga una opinión clara que quiera expresarla".

Esa implicación ciudadana tiene, sin embargo, una contrapartida. "Aquí, como todo el mundo es muy político, todo el mundo tiene una opinión, que está muy bien porque eleva el debate. Pero, por otro lado, es un país de tertulias infinitas", apunta. "Yo flipo con que aquí, a cualquier hora del día o la noche, enciendes la tele y hay una tertulia".

La corresponsal de Télam y Todo Noticias, Cecilia Guardati, introduce entonces una comparación con Argentina, donde considera que esta tendencia está todavía más extendida: "Los periodistas son diez en una mesa".

Ante este escenario, Gonzo plantea cómo puede influir la exposición permanente a los debates políticos en la manera en que el público consume la actualidad. Suman Naishadham, periodista de Associated Press (AP), apunta a una transformación del propio tratamiento de la información: "De alguna forma, hace que las noticias se conviertan en una forma de entretenimiento", sostiene.

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