Vox convierte el debate sobre el burka y el niqab en bandera islamófoba: racismo encubierto en una prenda opresora

El contexto El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes tomar en consideración la propuesta de los de Abascal que pretendía prohibir este tipo de velos en espacios públicos.

El Congreso ha rechazado este martes la toma en consideración de la propuesta de Vox de prohibir el uso burka y el niqab en espacios públicos. Una petición de los de Santiago Abascal a la que se ha sumado el Partido Popular (PP), y de la que se volverá a hablar después de Junts haya anunciado una nueva propuesta sobre estas prendas a debatir parlamentariamente. No obstante, lo de la jornada de este martes no ha ido del burka, sino de una prueba más de la islamofobia de algunos.

¿Por qué? Pues porque la libertad de las mujeres en la que debería haberse basado una propuesta así, se ha perdido entre conceptos que han repetido sin parar la invasión migratoria, los problemas de seguridad, la defensa de la identidad nacional, los valores occidentales, los valores cristianos o los grecorromanos.

Todo esto lo han usado para defender la prohibición en los espacios públicos, pero hay más. El líder de Vox ha querido volver a "repetir" en los pasillos del Congreso de los Diputados que "la invasión mata", así como "que la importación de otras culturas trae problemas de inseguridad y trae muertes".

Si bien el debate era sobre el burka, Vox ha defendido su medidante hablando también de violaciones cometidas por extranjeros en Europa. "¿Cuánto más tienen que aumentar las violaciones y las agresiones sexuales en nuestro país para que ustedes reconozcan este gravísimo error de la multiculturalidad?", se ha preguntado una de sus diputados.

De hecho, con intervenciones como esta parece más un debate contra la inmigración, que uno para proteger a las mujeres. Pero hay más, porque también defienden la prohibición del burka por un tema de imagen de España. "No queremos ver a mujeres bañándose en la playa con una tela de la cabeza hasta los pies", aseguraba la misma diputada para a continuación sentenciar: "Esa no es la imagen de mi país".

Argumentos de peso para los de Abascal, cuya intención real en este debate ya exponía a primera hora de este martes su portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, quien sostenía que "el islamismo no es un fenómeno integrador, es un fenómeno disolvente de nuestra cultura": "Tenemos derecho

a proteger nuestra identidad y tenemos derecho a defendernos de cualquier intento por detruirla", ha llegado a decir. En definitiva, así es como Vox convierte un debate totalmente lícito sobre una prenda que oprime, oculta y denigra a las mujeres en una herramienta racista contra la inmigración.

