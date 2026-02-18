El abogado de la víctima del exjefe de Policía dice que no ha "recibido llamadas del Gobierno" y advierte que hay "grabaciones": "Está aterrorizada"

Los detalles Jorge Piedrafita, abogado de la denunciante, lamenta en Al Rojo Vivo la falta de empatía que el Ejecutivo ha mostrado hasta ahora con la víctima. El letrado asegura que cuentan con "grabaciones de audio, conversaciones de WhatsApp e informes médicos" que respaldan su querella.

La defensa de la denunciante del exDAO de la Policía Nacional por agresión sexual considera que el Gobierno actuó "de forma decepcionante" este martes tras conocer el testimonio de la víctima. Así lo considera el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, que en una entrevista en Al Rojo Vivo ha comentado que esperaban que José Ángel González fuese cesado en lugar de "permitirle una dimisión". Además, lamenta que Marlaska pidiese "información reservada" sobre el asesor directo del exDAO, el comisario Óscar San Juan, y este no fuese "cesado y fulminado".

"Cuando yo ayer pedí al ministro protección le pedía contundencia. Hoy decía que le iba a dar esa protección a la víctima, espero que así sea. Ayer la única que tuvo empatía con mi cliente fue la Subdirectora General, Gema Castaño, que fue la que le escuchó y se quedó de piedra cuando escuchó los hechos. Dijo que por supuesto tenía que seguir con las actuaciones", afirma el letrado.

No obstante, hasta este momento ni la denunciante ni él han recibido "una llamada ni un gesto" por parte del Gobierno. "Así que, de momento, empatía ninguna", lamenta Piedrafita.

El abogado asegura que su querella está respaldada por "grabaciones de audio, conversaciones de WhatsApp e informes médicos". "Evidentemente es un tema muy grave. Como acusación nuestro deber es enervar la presunción de inocencia y he estado tres meses trabajando en una querella que fuese sólida y robusta y llegar a las manos del juez sin interferencia policial con las pruebas suficientes", explica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.