Detenido el marido de la mujer asesinada en Xilxes (Castellón) por quebrantar una orden de alejamiento

Los detalles La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio". El marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027.

La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, han informado a EFE fuentes de la investigación.

Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia este martes en una vivienda del citado municipio castellonense. Por la tarde se recibió un aviso de un posible doble crimen y hasta el lugar se desplazó con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

Fuentes municipales indicaron que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Tragedia en Castellón

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, de 12 años, en una casa de Xilxes tras el hallazgo este martes de los dos cuerpos ensangrentados, según confirmaron fuentes del instituto armado a laSexta. Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido al lugar, que se encontraba a escasos metros de la comisaría de la Policía Local.

El padre y marido de las víctimas aseguró haber encontrado los cuerpos degollados tras derribar la puerta de la casa a patadas, a donde ha acudido después de que le enviaran una foto de su hija muerta a través de WhatsApp.

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil se han centrado en el círculo de amistades de las víctimas, ya que, según adelanta 'El Periódico', habían sido amenazadas por un pariente cercano. La Policía Judicial de Castellón ha asumido la investigación, en la que, según trasladan fuentes de la misma a laSexta, todas las hipótesis se mantienen abiertas.

