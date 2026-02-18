Sigue la sangría en el equipo de Ayuso: dimite 'Rasputín', su gurú educativo y padrino de Viciana y 'Los Pocholos'

Los detalles Antonio Castillo Algarra, uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid ha comunicado su decisión argumentando "razones de coherencia política".

Antonio Castillo Algarra, conocido como Rasputín, ha dimitido como director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid tras el cese de Emilio Viciana, exconsejero de Educación, y la salida de tres diputados del PP en la Asamblea. Castillo Algarra, cercano a Isabel Díaz Ayuso, argumentó "razones de coherencia política" para su dimisión, agradeciendo a Ayuso, Viciana y Mariano de Paco su apoyo. La crisis en el Gobierno de Ayuso se intensifica, con posibles nuevas dimisiones de personas vinculadas al Ballet Español. Viciana afirmó que su cese fue "a petición propia" y destacó su gestión como "la mejor en lustros".

Antonio Castillo Algarra, alias Rasputín, uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y figura cercana al hasta ahora consejero de Educación, Emilio Viciana, ha dimitido de su cargo, tras el cese de este último y las salidas que se produjeron este martes por parte de tres diputados del PP en la Asamblea.

El gurú educativo de Isabel Díaz Ayuso y padrino de Viciana, ha comunicado su decisión de cesar en los cargos que ostentaba en la Fundación del Ballet Español argumentando "razones de coherencia política" y "por completo ajenas al Ballet".

Castillo Algarra ha agradecido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien hasta ahora era muy afín, el haber recogido en su programa la constitución de este Ballet, así como encargarle su puesta en marcha. Además, ha tenido palabras de agradecimiento para Viciana y el actual consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, por su "constante apoyo, confianza, consejo y amistad".

Con esta decisión, continúa la sangría en el Gobierno de Ayuso después de que anoche tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid, vinculados a Castillo Algarra y que se incluían en un grupo conocidos como 'Los Pocholos', dejaran su escaño en la Cámara regional tras el cese de Viciana. Concretamente fueron el portavoz del PP en Educación, Pablo Posse; la de Juventud, Carlota Pasarón, y la de Familia y Asuntos Sociales, Mónica Lavín.

No se descarta que haya más dimisiones y ceses de personas vinculadas al hasta ahora director artístico del Ballet Español, en este caso dentro del Gobierno regional, que se formalizarán en el Consejo de Gobierno.

Después de que el Gobierno madrileño comunicase el lunes por la tarde la salida de Viciana y su relevo por parte de Mercedes Zarzalejo, Castillo respondía en sus redes sociales a varios artículos que recogían el cese remarcando que el exconsejero "y sus colaboradores han dimitido por coherencia" al tiempo que defendía que la "gestión ha sido la mejor y más profunda en lustros".

Además, se ha enfrentado al director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, criticando un artículo publicado en 'The Objective' en el que, citando a fuentes del Gobierno de Ayuso, señalan que parece que todo este caso ha explotado después de que Miguel Ángel "haya dado un zapatazo y haya dicho que hasta aquí".

"¿No les da vergüenza publicar simplezas al dictado de Miguel Ángel Rodríguez?", ha comentado Antonio Castillo en sus redes sociales, comentando dicha publicación en la que, citando a fuentes madrileñas, señalan que las personas que han dimitido no tienen "ninguna experiencia política", pero eran del círculo cercano del exdirector artístico del Ballet Español.

Fue este martes por la tarde cuando el propio el exconsejero escribió un mensaje en redes sociales asegurando que el cese había sido "a petición propia". "Ha sido un honor servir a los madrileños estos años", señalaba.

El entorno de Ayuso acusa de "falta de experiencia política" al consejero cesado

Por su parte, desde el Gobierno de Ayuso han trasladado a laSexta que quien diga que Miguel Ángel Rodríguez fue quien se "hartó" de Viciana y promovió su cese "dice bobadas".

Dichas fuentes han asegurado que quien se ha cansado de la "inacción" del ya exconsejero ha sido la propia Isabel Díaz Ayuso. "A la falta de experiencia política se ha unido el retraso permanente en la toma de decisiones", han explicado.

Además, han dejado claro que el caso judicializado de las adjudicaciones de obras en centros de Formación Profesional de Madrid "no tiene nada que ver". "Imagino que PSOE y Más Madrid quieren mezclarlo todo", han destacado.

