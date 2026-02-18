Las heridas psíquicas de los supervivientes del accidente de Adamuz: "Es algo que no tiene explicación, el que me haya tocado a mí estar aquí y a otra persona no"

¿Por qué es importante? Noelia Ruiz no olvida esos segundos en los que su vagón del tren Iryo se salió de la vía y volcó en Adamuz. "Me agarré, cerré los ojos, dije que ya está y no me acuerdo", ha contado a laSexta un mes después de la tragedia.

Noelia Ruiz recuerda con angustia el momento en que el tren Iryo descarriló en Adamuz, un accidente que dejó 46 muertos y por el que la localidad recibirá la Medalla de Andalucía 2026. Un mes después, Noelia relata a laSexta que las heridas psicológicas son más profundas que las físicas, evitando viajar en trenes y recibiendo apoyo psicológico. Santiago Rosendo, otro superviviente, sufre pesadillas nocturnas, mientras Mario Samper busca respuestas para evitar futuros accidentes. Rescatistas como Gonzalo Sánchez y Julio, que ayudaron a los heridos, aún lidian con el trauma. La investigación señala un fallo en las soldaduras de la vía.

Noelia Ruiz no olvida esos segundos en los que su vagón del tren Iryo se salió de la vía y volcó en Adamuz, que será distinguido con la Medalla de Andalucía 2026 por su lección de humanidad tras el accidente ferroviario que acabó con la vida de 46 personas. "Me agarré, cerré los ojos, dije que ya está y no me acuerdo", ha contado a laSexta un mes después de la tragedia. Las heridas psíquicas, ha dicho, son más profundas que la físicas.

"Yo ahora mismo ni metro, ni cercanías, nada que tenga vagón, nada que tenga vías del tren. Sufro hasta cuando alguien conocido coge un tren", ha explicado. Por eso, con ayuda psicológica trata de salir adelante. "Sé que no es culpa mía que yo siga aquí, que esto es algo que no tiene explicación, el que me haya tocado a mí estar aquí y a otra persona no", ha expresado.

Para Santiago Rosendo, otro de los supervivientes, lo peor son las noches. "Empiezas a recordar otra vez todo. Tienes pesadillas, te despiertas incluso sudando", ha afirmado. Mario Samper, que viajaba en el Alvia, cree que necesitan respuestas para superarlo. "Saber la verdad es fundamental, para resarcirnos de alguna manera de lo que nos ha ocurrido y para que, sobre todo, no vuelva a ocurrir", ha remarcado.

En Adamuz han recordado este miércoles también la tragedia los que echaron una mano. Entre ellos Gonzalo Sánchez, que con transportó en su quad a varias personas heridas. "Lo vendí porque me recordaba todo a aquella noche y, de hecho, lo fregué de noche para no ver la sangre y quitármelo de encima", ha aseverado.

Julio y un amigo también ayudaron a rescatar a mucha gente. Su madre sigue sorprendida por su actuación. "Es verdad que en esa situación no piensas en nada. Él actuó como un adulto más", ha dicho.

A pocos metros de allí, este miércoles se han escuchado decenas de trenes que volvieron a circular desde este martes sobre una vía que, por ahora, según la investigación, se piensa que falló por un problema en las soldaduras.

