Quién es el DAO de la Policía Nacional y qué funciones tiene

En España existen dos DAO, uno para la Guardia Civil y otro para la Policía Nacional. Grande-Marlaska recuperó esta doble figura en 2018, después de que Zoido la eliminara tras la polémica por el anterior DAO, responsable de la 'policía patriótica'.

El DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha presentado su dimisión después de ser denunciado por una subordinada por una presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Mientras el PP ha pedido, en esta circunstancia, la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, éste ha relevado también de toda responsabilidad al asesor directo del DAO, el comisario Óscar San Juan.

En esta situación, a muchos les surge la duda acerca de qué figura es el DAO, cuáles son sus funciones y ante quién responde. En primer lugar hay que señalar que en España existen dos DAO, uno para la Guardia Civil y otra para el Cuerpo Nacional de Policía. DAO es el acrónimo de director adjunto operativo, que es un cargo con nivel de subdirección general, que depende del Ministerio del Interior.

El actual ministro recuperó la doble figura de los DAO en 2018, después de que su predecesor, Juan Ignacio Zoido, aprobara una reorganización que implicaba la desaparición de estas dos figuras, a raíz de la investigación contra Eugenio Pino, DAO de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy y principal responsable de la conocida como 'policía patriótica', de la Operación Cataluña y de las cloacas del Estado.

El DAO de la Policía Nacional, como 'número dos' del cuerpo, está encargado de la colaboración con el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en funciones como el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana; la dirección, coordinación y supervisión de las unidades centrales, supraterritoriales y territoriales; el seguimiento y control de los resultados de los programas operativos; y en la definición de los recursos humanos y materiales aplicables a dichos programas, así como a la planificación estratégica en materia de transformación digital.

José Ángel González Jiménez, comisario desde 2002, ha sido el DAO de la Policía Nacional desde octubre de 2018. El último DAO de Zoido fue Florentino Villabona Madera, nombrado en enero de 2017; Villabona, que participó en operativos policiales durante los años más duros de ETA que acabaron con la detención de muchos miembros de la banda, sucedió al que ejerció el cargo en funciones, Antonio Rodríguez Marín, desde la salida de Pino. Cuando Villabona llegó al cargo estaba a punto de cumplir 65 años, por lo que se esperaba que Interior reabriera el proceso tras su jubilación; sin embargo, después de su salida fue el momento en el que Zoido hizo desaparecer la doble figura del DAO.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.