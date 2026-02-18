Marlaska afirma que "no sabía nada" de la denuncia contra el DAO y que dimitirá "si la víctima no se ha sentido protegida"

¿Qué ha dicho? En los pasillos del Congreso de los Diputados, el ministro del Interior ha insistido en que no supieron nada hasta este martes. "Los hechos son de una gravedad manifiesta", reconoce Grande-Marlaska.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó desconocer hasta ayer la denuncia por agresión sexual contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. En el Congreso, Marlaska defendió que desde su Ministerio no han encubierto nada y aseguró que, de haber sabido de la denuncia, habría cesado inmediatamente al DAO. También anunció la apertura de una investigación contra otro mando policial acusado de coaccionar a la víctima para no denunciar. Tras la dimisión de González, el comisario Óscar San Juan, implicado en coacciones, fue suspendido. Marlaska enfrentó peticiones de cese del PP, pero solo aceptaría críticas de la denunciante.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que no conocía la denuncia por agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, "hasta ayer". En los pasillos del Congreso de los Diputados antes de entrar a la sesión de control al Gobierno, Grande-Marlaska ha defendido que desde su Ministerio no han "tapado nada".

"No sabíamos nada hasta ayer, si lo hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento, habría pedido la renuncia o habría procedido al cese inmediato (del jefe del DAO)", ha asegurado el ministro, que ha avanzado que se abrirá una investigación contra otro mando policial que la víctima denuncia que habría intentado coaccionarla para que no denunciara a González.

"Prueba de que no se sabía son las declaraciones del abogado de la víctima, que manifiesta que mantuvieron en secreto la denuncia hasta ayer. Si se hubiera tenido conocimiento, cualquier medio de comunicación se podría haber hecho eco, pero no se sabía nada hasta ayer", ha insistido Grande-Marlaska, que considera que "no había otra decisión" posible tras leer la querella.

Marlaska ha avanzado que, tras analizar la querella completa y después de la dimisión del director adjunto operativo de la Policía, también ha sido suspendido el comisario Óscar San Juan, persona de máxima confianza del Director Adjunto Operativo (DAO) y que según la denuncia coaccionó a la denunciante.

"Inmediatamente se ha pedido una información reservada, pero se ha acordado que se le releve de responsabilidades en sus funciones actuales", ha añadido el ministro, que reconoce que se trata de "una decepción" y que los hechos revisten "una gravedad manifiesta".

Una vez en el hemiciclo de la Cámara Baja, el ministro del Interior se ha enfrentado a las peticiones de cese por parte del PP, avanzando que la "única persona" de la que podrá aceptar "cualquier crítica" es de la propia denunciante. "Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré", ha aseverado.

Tras su intervención se han producido unos momentos de enfrentamiento entre socialistas y 'populares', en los que la bancada del PSOE ha respondido con aplausos a los gritos de "dimisión" proferidos desde la bancada del PP.

Este martes conocimos que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, fue denunciado por una subordinada, acusado de una presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

El Tribunal de Instancia de Madrid admitió la querella a trámite, donde la víctima relata la agresión y denuncia mensajes intimidatorios y coacciones que se extendieron durante meses. Según el auto, al que ha tenido acceso laSexta, la presunta agresión ocurrió el pasado 23 de abril en el domicilio oficial de González, una vivienda perteneciente al Ministerio del Interior.

El alto mando de la Policía, que ya ha presentado su dimisión, ordenó aquel día que la querellante, que estaba de servicio, fuese en un coche oficial a recogerle al restaurante en el que comía con el comisario Óscar San Juan para llevarle a su domicilio.

Al llegar, le habría dicho de subir con él, a lo que ella se habría negado "de forma verbal, expresa y reiterada (...) manifestando su incomodidad con la situación y su deseo inequívoco de marcharse y regresar a su puesto de trabajo". Según la querella, González le habría dicho que quería "hablar sobre nosotros dos", ya que ambos mantuvieron una relación que ella ya había terminado.

Finalmente subió y, una vez en el piso, el querellado le habría impedido irse "con exabruptos" y le habría insistido en practicar actos sexuales que la víctima habría rechazado en todo momento. Estos hechos están sustentados por la grabación de un audio que la víctima ha aportado junto a la querella.

Pese a la negativa de la mujer, el máximo responsable operativo de la Policía Nacional presuntamente le tocó la vagina, "le introdujo los dedos y comenzó a masturbarla", mientras le pedía que le besase. Ella le dijo que "se está negando en serio", a lo que él le dijo que estaba "gilipollas".

Según este relato, el querellado siguió insistiendo y le dijo que "hacen el amor y se van". Después de otro rechazo, él presuntamente la sujetó, amenazó con forzarla. Le pidió "que lo haga por él, procediendo este a bajar el pantalón a la víctima de forma inconsentida y sorpresiva, procediendo a meter la mano de nuevo e introduciendo los dedos en la vagina, mientras con su otra mano, cogía la mano de la víctima y se la llevaba a su miembro erecto para que le tocara", reza el auto.

Ella habría conseguido zafarse y, tras dejar en la Comisaría Local de Coslada el coche oficial, se fue a su casa donde "sufrió una crisis de ansiedad severa". Tras estos hechos, el DAO la llamó 17 veces ese mismo día y, ante la falta de respuesta de la víctima, comenzó presuntamente a enviarle "mensajes intimidatorios" de "contenido manipulativo, minimizador de los hechos y culpabilizador" hacia ella.

Según se plasma en la querella, le escribió mensajes como "estás gilipollas" o "borrica". Al día siguiente, González siguió insistiendo con llamadas, no solo su teléfono personal, sino también los teléfonos oficiales del despacho del DAO. En mayo, consiguió hablar con la víctima, a quien supuestamente le dijo que "antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo".

El presunto acoso continuó y en julio se produjo un "intento de coacción mediante una oferta de compensación laboral" a cambio de su silencio y que habría llevado a cabo el comisario Óscar San Juan González, asesor directo del DAO.

San Juan habló con la víctima para proponerle que eligiese "destino o puesto de trabajo" y se lo mandase por WhatsApp. Según el auto, la mujer le advirtió que lo ocurrido con González "tendría las consecuencias procedentes" y le reprochó su llamada. Además, le dijo tajantemente: "No contesto a su proposición".

Ese mismo mes de julio, la víctima recibió la baja médica por la ansiedad y las consecuencias derivadas de toda la presión que estaba sufriendo y dejó de trabajar. Su querella va acompañada de multitud de pruebas como el audio de la presunta agresión o el listado de llamadas. También ha puesto a disposición del tribunal sus mensajes con el acusado y pruebas documentales de su baja e informes médicos y psicológicos.

