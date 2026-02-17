'Los Pocholos' del 'Rasputín' de Ayuso la abandonan: el terremoto de un grupo de jóvenes conservadores en el PP de Madrid

Los detalles El de 'Los Pocholos' es un mote que, según recogen el diario 'El País' y la agencia Europa Press, no se lo han puesto ellos, sino sus compañeros de filas. Mientras que Rasputin es director y productor de la academia teatral 'For the Fun of It' en la que todos ellos han coincidido.

La salida de cuatro miembros del Partido Popular de Madrid ha desencadenado una crisis en el entorno de Isabel Díaz Ayuso. Tres de ellos, conocidos como 'Los Pocholos', tienen vínculos con Antonio Castillo Algarra, apodado 'Rasputín', y su academia de teatro. Estos miembros ocupaban diversos cargos en el partido, la Asamblea de Madrid y el Gobierno regional, principalmente en el área de Educación y Cultura. El consejero Emilio Viciana fue cesado, y se esperan más dimisiones. Este movimiento, aparentemente no controlado por la dirección del PP, ha generado especulaciones sobre posibles tensiones internas en el partido.

Cuatro. Se trata del número de miembros del Partido Popular (PP) de Madrid cuya salida se ha conocido entre este lunes y este martes provocando la primera crisis en el feudo de Isabel Díaz Ayuso. De ellos, tres tienen vínculos de amistad y un grupo joven que ronda treintena al que algunos llaman 'Los Pocholos'. Un mote que, según recogen el diario 'El País' y la agencia Europa Press, no se lo han puesto ellos, sino sus compañeros de filas.

Todos ellos ocupan diferentes cargos ya sea en el partido ya sea en la Asamblea de Madrid ya sea en el Gobierno regional como diputados, portavoces, secretarios de área o directores generales. De hecho, casi todos se encuentran en el área de Educación y Cultura, al tiempo que comparten un perfil conservador. Tanto que se manifestaron, por ejemplo, contra las leyes a favor de los transexuales.

Eso sí, hay algo más poderoso que une a todos ellos y son sus vínculos con 'Rasputín' y su academia. Se trata de Antonio Castillo Algarra quien se define como profesor, escritor, director y productor de la academia y grupo de teatro 'For the Fun of It'. Precisamente por ahí, han pasado la mayoría de 'Los Pocholos'.

El consejero cesado Emilio Viciana fue profesor; mientras que el director general de Universidades cuya dimisión se espera que llegue de forma inminente ha tocado el sacabuche -una especie de trombón- en algún montaje. Además, Pablo Posse, el primero en dimitir, diputado regional y secretario en el partido de Educación, así como portavoz de ese área en la Asamblea, ha colaborado como regidor encargado de los micros en montajes.

Eso sí, la lista continúa porque a la portavoz de Política Social y secretaria regional de Familia, además de diputada, Mónica Lanvín, la han visto cantar. Menos artísitica, pero la directora general de Secundaria y Formación Profesional también ha trabajado en Administración. En definitiva, todos acabaron en el PP de Ayuso porque, según se asegura, este señor 'Rasputín' tiene cierta ascendencia sobre la presidenta.

Con todas estas marchas y sabido lo sabido cabe pensar que el terremoto de Ayuso es brutal. Primero, cesan de buenas a primeras al consejero de Educación este lunes, para al día siguiente conocer la dimisión de tres diputados que tienen cargo en la Asamblea y en el partido, mientras que al mismo tiempo, se anuncia que dos directores generales van a dejar su cargo.

Todo esto sin que lo tuviera controlado la dirección del PP y todo por el cese del consejero Viciana, al que aparentemente han cesado por descontento o enfado con su gestión. La prueba de ello es que Ayuso no le ha despedido con grandes piropos, haciendo que quepa pensar que podríahaber más cosas. Precismente sobre ello, laSexta ha preguntado al encargado de mantener el orden en el PP de Ayuso, Alfonso Serrano, que más allá de guardar silencio tira por decir que el malo es Pedro Sánchez.

