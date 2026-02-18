El abogado de la víctima del exjefe de Policía apunta que podría no ser un caso aislado: "Igual hay más víctimas"

¿Qué ha dicho? Jorge Piedrafita, abogado de la denunciante, ha indicado que el exjefe de Policía era una persona que se sentía "intocable" y ha animado a que, si hay más víctimas, "se atrevan a denunciar".

La defensa de la denunciante del exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual considera que puede que ella no sea la única víctima. Así lo ha confesado su abogado, Jorge Piedrafita, en una entrevista en Al Rojo Vivo.

En concreto, ha explicado que la denunciante define a José Ángel González como una persona que se sentía "intocable". De esta forma, la forma en la que se produjeron los hechos, la facilidad con lo que lo hizo y cómo ha aguantado en su puesto, le han hecho pensar a la víctima que tal vez "no es un caso aislado".

"Hay rumores de que igual hay más víctimas", ha señalado el abogado, animando a que, si es cierto, se atrevan a denunciar. "Por muy poderosa que sea la persona, tolerancia cero ante la agresión sexual", ha defendido.

Jorge Piedrafita ha reconocido que tienen pruebas de lo ocurrido, destacando que las aportarán cuando su señoría se lo indique porque es material electrónico y quieren evitar que haya dudas sobre su verosimilitud. "Queremos que nos digan cómo y cuándo se debe entregar", ha apuntado, reconociendo que están acostumbrados a que la defensa les intente "invalidar pruebas".

