Yolanda Díaz no acudirá al acto de Rufián ni a la presentación de la nueva alianza de Sumar: "Es el momento de las formaciones políticas"

Yolanda Díaz no acudirá al acto que Gabriel Rufián y Emilio Delgado celebrarán este miércoles en Madrid ni tampoco a la presentación de la nueva alianza de Sumar. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno en una entrevista en Al Rojo Vivo, en la que pide a la ciudadanía "darle tiempo a las formaciones para decidir qué es lo que quieren hacer para generar esperanza".

"Lo único importante es que tenemos que entrar en una dinámica de romper el estado emocional de las gentes progresistas", asegura Díaz, que pide "tener esperanza" pese al clima de desánimo que atisba. Para Díaz, estamos ante "el momento de las formaciones políticas" y pide "cambiar el estado de ánimo y hacer llegar a la gente que coja la democracia en sus manos, que se emocione y que vayan a votar para seguir ganando derechos".

Díaz asegura saber "muy bien" qué va a hacer Alberto Núñez Feijóo en caso de llegar al Palacio de la Moncloa, que será, "como mínimo", lo que recoge en su programa electoral, medidas como "recortar los derechos de los trabajadores, recortar el subsidio por desempleo o restringir los derechos de libertad sindical".

"Vengo de Boston y Nueva York. Da miedo. El estado de ánimo es horroroso pero hay que tener esperanza", defiende la ministra y vicepresidenta, que invita al electorado progresista a acudir a ambos actos para "romper el estado emocional" en el que cree que se encuentra. En este contexto, Díaz reconoce que la extrema derecha "ha diagnosticado bien lo que pasa en el mundo", si bien opina que sus "recetas son horribles para la gente".

Este miércoles se celebra una charla entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña Emilio Delgado sobre su propuesta de crear un frente de izquierdas a la izquierda del PSOE.

En el caso del acto del sábado, los cuatro partidos del espacio Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Movimiento Sumar, Más Madrid, los comunes e IU) oficializarán su determinación de volver a ir juntos a las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto que deje atrás la marca Sumar, todavía sin un liderazgo definido.

Preguntada por Antonio García Ferreras sobre la posibilidad de que sea ella la candidata de este nuevo Sumar, Díaz se ha limitado a asegurar que esta cuestión "no va de siglas ni de nombres", sino de algo "más profundo". "Hablemos de propuesta para ganar el país. Es el momento de los espacios políticos", defiende la ministra.

