El abogado de la víctima del DAO denuncia la revelación de su identidad: "Nuestra querella se difundió por los grupos de policías"

Jorge Piedrafita, el abogado de la policía que ha denunciado por agresión sexual al DAO de la Policía Nacional, explica en Más Vale Tarde que su cliente "fue brutalmente acosada" tras conocerse la querella y pide "medidas para que esto no suceda".

Jorge Piedrafita, el abogado de la policía que ha denunciado por agresión sexual al DAO de la Policía Nacional, afirma en Más Vale Tarde que hasta el momento, Fernando Grande-Marlaska no se ha puesto en contacto con su cliente después de afirmar en el Congreso que dimitiría si la víctima le dice que se sintió desprotegida.

El abogado afirma que "de momento se siente decepcionada", ya que cuando su cliente comunicó a su superior, Gema Barroso, lo que había ocurrido, ésta le dijo que "se queda de piedra" y que "se tienen que tomar medidas y que tire para adelante", lo que ellos esperaban era "un cese fulminante del DAO".

Sin embargo, lo que ocurre según Piedrafita es que "a este señor se le invita, como casi pidiéndole un favor, que dimita". Además, apunta que esta misma mañana se ha visto que seguía "con su coche oficial, su vivienda oficial, su escolta y siendo protegido él cuando a quien hay que proteger es a la víctima".

En este sentido, denuncia que su cliente "fue brutalmente acosada": "Se difundió su identidad, nuestra querella se difundió por todos los grupos de policías para que los 70.000 funcionarios de la Policía Nacional lo supieran y la bombardearan", afirma.

Por todo ello, comenta que espera que "se tomen medidas para que esto no suceda" y que si "las palabras del ministro no van acompañadas de hechos, diremos que hay desprotección y pediremos su dimisión".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.