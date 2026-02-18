Marlaska releva de sus funciones al comisario Óscar San Juan, mano derecha del DAO de la Policía Nacional

Los detalles El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha detallado que la decisión se debe a que la víctima denunció que San Juan había ejercido "presiones" sobre ella a cambio de su silencio "mediante el ofrecimiento de destinos laborales a elección".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este miércoles que, tras conocer la querella por agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, solicitó que se releve "de cualquier responsabilidad" a su asesor directo, el comisario Óscar San Juan. La víctima denunció que ejerció "presiones" sobre ella a cambio de su silencio.

Así se pronunció el ministro antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde aseguró que, antes estas acusaciones contra San Juan, solicitó "una información reservada" que se está estudiando". Mientras, reconoció que "se ha acordado que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales".

En la querella que presentó la subordinada del DAO, esta relató que San Juan ejerció "presiones" sobre ella "mediante el ofrecimiento de destinos laborales a elección a cambio de su silencio", lo que consideró "un intento de compra del silencio de la víctima mediante dádivas profesionales derivadas del poder institucional del querellado".

Por ello, el abogado de la víctima solicitó al juez una prueba testifical con la declaración de San Juan. Por el momento, el juez solo ha citado a la querellante el 17 de marzo y también ordena que se tome declaración al DAO "en calidad de querellado".

Sobre la querella, Marlaska confirmó previamente que no sabía de ella y que, nada más tener conocimiento, solicitó la renuncia del DAO, algo que hizo a última hora de la tarde de ayer. AL mismo tiempo, aseguró que lo ocurrido supuso para él "una decepción manifiesta".

