El abogado de la víctima del DAO afirma que esperaban su "cese fulminante" y pedirán la dimisión de Marlaska si no la protege

Jorge Piedrafita critica que el DAO continúe con coche oficial y escolta tras su dimisión y denuncia acoso que ha sufrido su clienta tras conocerse la querella.

Jorge Piedrafita, abogado de la denunciante del DAO José Ángel González, ha afirmado este miércoles que la víctima se siente "decepcionada" con la reacción del Ministerio del Interior a la querella interpuesta por una presunta agresión sexual.

"Cuando ayer mi cliente comunica lo que ha sucedido, Gema Barroso le dice que es muy grave, etc", ha explicado el letrado, que ha asegurado que esperaban "el cese fulminante del DAO".

Sin embargo, ha criticado que finalmente "se le invita" a dimitir, "como casi pidiéndole un favor". "Esta mañana seguía con su coche oficial, su piso oficial y su escolta", ha reprochado Piedrafita en una entrevista en Más Vale Tarde.

Por el momento, no se ha querido pronunciar con respecto a una hipotética dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska, que ha asegurado que renunciará si la víctima "no se ha sentido protegida". No obstante, ha asegurado que si, tal y como ha prometido Marlaska, no se protege a su clienta, que ha sido "brutalmente acosada" desde que se conoció la querella y cuya identidad se ha hecho pública, sí exigirán su dimisión.

"Esperemos que a partir de hoy se tomen medidas para que esto —el acoso contra la víctima— no suceda. Si las palabras del ministro no van acostumbradas de hechos, pediremos su dimisión", ha sentenciado Piedrafita

