La víctima sostiene que ocultó el caso

"Presiones", coacciones y una oferta para comprar el silencio de la víctima: los motivos detrás del cese del comisario Óscar San Juan, mano derecha del DAO de la Policía Nacional

La letra pequeña En su querella, la subordinada que denunció al jefe de la Policía asegura que San Juan ejerció "presiones" para evitar que alzara la voz y el escándalo trascendiera públicamente, llegando a intimidarla y a intentar comprar su silencio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha relevado de sus funciones al comisario Óscar San Juan, asesor directo de José Ángel González, el hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional que renunció este martes al ser acusado de agresión sexual por una subordinada.

En su denuncia, la víctima relata que San Juan, además de ocultar la presunta agresión y el acoso, ejerció "presiones" para evitar que alzara la voz y el escándalo trascendiera públicamente, llegando a intimidarla y a intentar comprar su silencio.

La víctima detalla que el comisario estaba presente en la comida del 23 de abril de 2025 en la que el DAO requirió la presencia de la inspectora y le ordenó acudir a su casa, que es donde, presuntamente, se habría producido esa agresión sexual.

Pero el papel de Óscar San Juan no queda ahí. También habría tenido un rol fundamental en las presuntas coacciones que se relatan en la querella. El 13 de julio, dos meses y medio después de la supuesta agresión, mantuvo una conversación con la víctima en la que le ofreció que eligiese el puesto que quería dentro del estamento policial a cambio de su silencio. "Me propuso textualmente que 'elija a qué destino o puesto quiero ir y que cuando lo tenga pensado, se lo mande por WhatsApp'", expone la denunciante. Una propuesta a la que ella, directamente, se negó a contestar.

Por el momento, la defensa de la denunciante no ha pedido la imputación del comisario San Juan, una decisión que queda en manos del juez instructor de esta causa.

