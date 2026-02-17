Ahora

¿Dónde se guardan los archivos del caso Epstein? Más de cinco millones de documentos repartidos en diferentes puntos que han sacudido al mundo

Los detalles Una parte está en manos del FBI en Quantico, Virginia; otra en la Fiscalía de Palm Beach, en Florida, donde comenzaron las investigaciones contra Epstein en 2005; también en manos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en Washington; y, finalmente, en el registro de las Cortes Federales.

Los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, que ha ido divulgando de forma parcial el Departamento de Justicia de Estados Unidos, han salpicado a numerosos rostros conocidos con múltiples de consecuencias por todo el mundo pero, ¿dónde se guardan todos estos archivos?

Son más de cinco millones de documentos repartidos en diferentes puntos. Una parte está en manos del FBI en Quantico, Virginia; otra en la Fiscalía de Palm Beach, en Florida, donde comenzaron las investigaciones contra Epstein en 2005; también en manos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en Washington; y, finalmente, en el registro de las Cortes Federales.

Por su descentralización es difícil imaginar que alguien pueda destruirlos y porque la ley que forzó al Gobierno a publicarlos indica de forma explícita que tienen que ser conservados. Además, algunos abogados de las víctimas y congresistas han tenido acceso y están ojo avizor para que se conserven en buen estado.

El plazo límite para sacar a la luz todos los documentos del caso Epstein era el 19 de diciembre de 2025, según la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein aprobada por el Congreso de Estados Unidos, pero ni lo hizo entonces ni los ha publicado en su totalidad hasta ahora. Mientras, los demócratas han denunciado en repetidas ocasiones que el Gobierno de Donald Trump está retrasando la publicación para eliminar cualquier prueba que le relacionase con los delitos del empresario.

Por su parte, el departamento ha defendido que está trabajando para tapar cualquier dato confidencial o información que pueda perjudicar a las víctimas e investigaciones en curso de los millones de archivos pendientes. Pero lo cierto es que en los documentos que se han ido publicando aparece Trump en multitud de ocasiones. En unos archivos se describe cómo Epstein hacía desfilar a las jóvenes, a las niñas, delante del presidente de EEUU.

Las declaraciones de presuntas víctimas, que no han sido verificadas, apuntan al presidente y le acusan de "medir la vulva y la vagina" de las niñas "introduciendo un dedo para evaluar su estrechez". Uno de los testimonios en cuestión expone que Trump organizaba fiestas en Mar-A-Lago llamadas "chicas del calendario". Tal y como dice la denuncia, "Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba".

Mientras, el republicano siempre se ha desvinculado de los delitos cometidos por Epstein, que fue acusado de dirigir durante años una red de abuso sexual en la que captaba a niñas —algunas de 14 años o menos— con la excusa de darles dinero o favores a cambio de "masajes", que derivaban en abusos.

