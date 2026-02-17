Historia del idilio roto entre Garamendi y Díaz: de los piropos a los reproches entre acusaciones de "machismo" y "populismo"

¿Por qué es importante? Si bien hace seis años la relación entre el Ministerio de Trabajo y la patronal era buena, llevan más de un año sin llegar a ningún acuerdo, siendo el periodo más largo desde que Diaz es ministra.

El trabajo al choque. Podría ser la perfecta síntesis del 'no' idilio entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. En definitiva, la distancia entre ambos es enorme.

Sin ir más lejos, este martes el presiedente de la patronal ha acusado a la cartera de la fundadora de Sumar de "populismo", de usarles como muñeco para darles golpes o de utilizarles como excusa para tapar sus miserias: "Ya es aburrido, que deje ya el monólogo social como elemento político de su campaña electoral", ha clamado un enfadado Garamendi.

Con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral de fondo, llevan meses enfrentados durante los que el cruce de reproches y acusaciones públicas ha sido constante. "Cosas de las que está diciendo las ha prometido desde hace siete años y nunca han salido", decía con cierta sorna en enero Garamendi; mientras que en septiembre Díaz no dudaba en señalar que "el señor Garamendi con machismo rampante no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana".

De esta manera, se acusan de forma mutua de anteponer sus intereses personales y electorales: uno como presidente de la CEOE y otra como posible candidata de Sumar. Precisamente, Garamendi criticó a la plataforma hace casi cuatro años porque "más que sumar, resta". Todo, en un ambiente en el que es imposible entenderde. De hecho, Díaz acusa a Garamendi de hablar en los medios de comunicación y callar en privado; mientras que él la acusa a ella de no escuchar, puesto que a sus ojos lo que quiere la ministra que sea escuchada.

Eso sí, cuando Yolanda Díaz llegó al Ministerio, Garamendi elogiaba su capacidad de dialogar, pues por aquel entonces los acuerdos con la patronal eran habituales. Sobre esta líneas, puede verse el momento en el que todas las partes, incluida la patronal, firmaban la primera subida del SMI del Gobierno de Pedro Sánchez.

Entonces, los elogios y el buen ambiente era visible, hasta el punto de que Díaz subrayaba lo "guapo" que estaba el presidente de la patronal. Sin embargo, seis años después la patronal y Gobierno llevan más de un año sin llegar a ningún acuerdo, siendo el periodo más largo desde que Diaz es ministra. Y es que el presidente del Ejecutivo no se queda al margen de esta ruptura, ya que después de lamentar este lunes que la patronal no estuviera el firman de la subida del SMI, este martes ha pedido a los empresarios subir los sueldos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.