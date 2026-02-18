Las imágenes del DAO acusado de agresión sexual y todavía con escolta: dice estar "tranquilo" tras el escándalo

Los detalles Pese a que Marlaska ha firmado este miércoles su cese, no se hará efectivo hasta pasadas 24 horas, que será cuando José Ángel González deje de disponer de las atribuciones vinculadas a su cargo como director adjunto operativo de la Policía Nacional.

José Ángel González, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, renunció a su cargo tras ser denunciado por una presunta agresión sexual a una subordinada. La víctima también lo acusa de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos al intentar comprar su silencio. A pesar de su renuncia, González sigue utilizando escolta, coche oficial y una vivienda ministerial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firmó su cese, que será efectivo el jueves, momento en que González perderá sus privilegios y entregará su arma y credenciales. Se jubilará 24 horas después y recibirá una pensión.

El ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, renunció a su cargo este martes después de ser denunciado por una supuesta agresión sexual a una subordinada. Una agresión que, según el relato de la víctima, habría venido acompañada de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, puesto que habría tratado de comprar su silencio con un puesto en la Policía.

Este martes por la noche se anunciaba la renuncia de González, pero casi 24 horas después sigue disponiendo de escolta y coche oficial y sigue residiendo en una vivienda ministerial pagada con fondos públicos. Las cámaras de laSexta le han captado llegando a esa misma vivienda este miércoles. A su llegada, el ex DAO aseguraba estar "muy tranquilo" pese a las acusaciones que pesan sobre él. Unas acusaciones sobre las que ha guardado un silencio sepulcral: "No voy a hacer declaraciones".

Según trasladan fuentes oficiales a laSexta, el hecho de que González siga disfrutando de coche oficial, casa y escolta no es una anomalía, puesto que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado hoy la orden de cese.

El día siguiente, el Director Adjunto Operativo, es decir, este jueves, el cese se hará efectivo y será entonces cuando, tal y como marca la ley, José Ángel González dejará de tener a si disposición todas las atribuciones vinculadas a su cargo. Además, se espera que durante las próximas horas entregue su arma, su placa y cualquier credencial de servicio.

Según ha podido saber laSexta, este viernes, 24 horas después de hacerse efectivo su cese como DAO, González se jubilará y pasará a cobrar una pensión.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.