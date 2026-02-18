Última hora política, en directo | El PP se lanza en tromba a pedir la dimisión de Marlaska por la denuncia contra el exjefe de Policía: "Da náuseas verle sentado en el banco azul"

Rufián cree que el DAO de la Policía merece la cárcel, pero no carga contra Marlaska: "Estamos rodeados de gañanes" El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, cree que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, merece "acabar en la cárcel" tras haber sido denunciado por agresión sexual, y, aunque admite que hay muchos "gañanes" en política, ha evitado cargar contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para no "comprar a la derecha lecciones de feminismo". En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha señalado que el 'número dos' de la Policía parece ser "un gañán más que merece acabar en la cárcel", pero ha querido remarcar que el DAO de la Policía "no es nombrado" por el Gobierno. Cuando se le ha recordado que la continuidad del DAO fue blindada por el Ejecutivo en un decreto ley, ha dicho que quiere creer que el Gobierno no conocía la querella y que, cuando ha tenido esa información, ha actuado en consecuencia. "Estamos rodeados de gañanes por lo que parece", ha diagnosticado. En todo caso, ha dicho que se niega a "comprar a la derecha lecciones de feminismo" cuando el PP "calla" con el caso de acoso sexual que pesa sobre su alcalde de Móstoles o cuando "protegen a sus gañanes". Europa Press Compartir en X

Puente acusa al PP de convertir el Congreso en "un cortijo del que se creen los amos" El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, espetó este miércoles a los diputados del PP que "han convertido el Congreso en un cortijo del que se creen los amos", en un Pleno marcado por los gritos de dimisión a él y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el caso del jefe de la Policía acusado de abuso sexual. Así se expresó Puente durante la sesión de control, donde los diputados del PP José Vicente Marí y Silvia Franco volvieron a pedir su dimisión y donde fue interrumpido en reiteradas ocasiones por la bancada popular. De hecho, la diputada popular afirmó durante su intervención que "si fuera una víctima vomitaría" o que "es perverso que siga siendo ministro con 47 muertos", a lo que Puente respondió recordando el accidente de Angrois con Ana Pastor o el del YAK-42 con Federico Trillo. En referencia a los ataques a Marlaska, instó a Marí, presidente del PP en Ibiza, a pedir la dimisión del presidente del Consell Insular de Ibiza por un caso similar, además de recordar el caso del alcalde de Móstoles. "Son unos inmorales", sentenció Compartir en X

Marlaska asegura que dimitirá si la víctima por la presunta agresión sexual del DAO dice que se sintió desprotegida El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que dimitirá si la víctima que ha denunciando una agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, asegura que no se ha sentido protegida o entiende que él como ministro le ha fallado. "De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré", ha señalado Marlaska en la sesión de control. El ministro se ha pronunciado de esta forma en una bronca sesión en la que los diputados del PP han pedido que dimita a gritos desde sus escaños, a lo que ha replicado la bancada socialista con un largo aplauso en señal de respaldo al ministro del Interior. Compartir en X

Marlaska reitera que no supo nada del caso del DAO hasta ayer y la bancada del PP insiste con gritos de "dimisión" Turno del ministro Marlaska. "A la mínima cuestión que se hubiera conocido se habría actuado como se actuó ayer", señala el ministro del Interior negando de nuevo saber nada del caso de presunto abuso sexual del DAO de la Policía Nacional hasta ayer. "De la única persona que yo podré aceptar crítica es de la propia víctima", añade el ministroa asegurando que si la propia víctimas se lo pide presentaría su dimisión. La bancada del PP golpea los escaños al grito de "¡dimisión!". La presidenta del Congreso les pide que "dejen de maltratar el mobiliario de esta casa y respeten la institución". Compartir en X

Podemos exige subir ya el salario mínimo a 1.800 euros al mes y Montero promete que seguirá creciendo La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido este miércoles subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.800 euros mensuales ante el encarecimiento del coste de la vida, a lo que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a seguir subiéndolo. "La gente no puede vivir así, la gente está asfixiada y no puede más con esta precariedad y estos salarios", ha dicho Belarra en la sesión de control al Gobierno de este miércoles justo después de que el Gobierno haya subido el SMI hasta los 1.221 euros al mes. Belarra ha argumentado que si el coste de la vivienda en España está en niveles similares a los de Francia debería pasar lo mismo con los sueldos, por lo que ha lanzado esa propuesta de que el SMI alcance los 1.800 euros. En su turno de intervención, la vicepresidenta no se ha pronunciado sobre estas propuestas de Podemos, pero sí ha ensalzado que el Gobierno acaba de subir el salario mínimo hasta los 1.221 euros al mes, cifra que eran 735 euros antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Asimismo, Montero ha compartido con Belarra que el salario mínimo no puede ser meramente un salario de subsistencia, sino que este tiene que ir creciendo de tal manera que permita a las familias llegar a final de mes. "Por tanto, señora Belarra, la aspiración de este Gobierno es que el salario siga creciendo", ha argumentado. Europa Press Compartir en X

Marlaska releva de sus funciones al comisario Óscar San Juan, mano derecha del DAO de la Policía Nacional El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este miércoles que, tras conocer la querella por agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, solicitó que se releve "de cualquier responsabilidad" a su asesor directo, el comisario Óscar San Juan. La víctima denunció que ejerció "presiones" sobre ella a cambio de su silencio. El ministro ha asegurado que ante las acusaciones contra San Juan, solicitó "una información reservada que se está estudiando". Mientras, reconoció que "se ha acordado que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales". En la querella que presentó la subordinada del DAO, esta relató que San Juan ejerció "presiones" sobre ella "mediante el ofrecimiento de destinos laborales a elección a cambio de su silencio", lo que consideró "un intento de compra del silencio de la víctima mediante dádivas profesionales derivadas del poder institucional del querellado". Por ello, el abogado de la víctima solicitó al juez una prueba testifical con la declaración de San Juan. Por el momento, el juez solo ha citado a la querellante el 17 de marzo y también ordena que se tome declaración al DAO "en calidad de querellado". Compartir en X

IU pide el cese de todos los comisarios generales que encubrieran al DAO o coaccionaran a la víctima El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y portavoz de Interior de Sumar en la Cámara, Enrique Santiago, ha reclamado esta mañana el cese de todos los comisarios generales de la Policía Nacional que "hayan encubierto" al director general operativo (DAO), José Ángel González, o hayan "coaccionado" a su presunta víctima de agresión sexual. Antes del incio de la sesión de control en el Congreso, Santiago ha asegurado que le parece "sorprendente" que González dimitiera ayer, cuando el caso se conocía desde abril del año pasado, y pidió "que se reformen los procedimientos internos" de la Policía para denunciar estos asuntos. Según recordó, en otros cuerpos los funcionarios "tienen capacidades sindicales reales" que pueden establecer protocolos a tal fin. Finalmente, en relación al PP, el portavoz de IU y Sumar dijo que es "sorprendente" qie "sobreactúe tanto" cuando durante el Gobierno de Mariano Rajoy el Ministerio del Interior "se dedicó a cometer todo tipo de delitos contra partidos políticos y a obstaculizar a la justicia". Por último, ha dejado caer que espera que también el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, "dimita de inmediato" como González. Compartir en X

Marlaska, sobre la querella por agresión sexual del DAO: "No sabíamos nada y, ante la gravedad, se pidió la renuncia" En los pasillos del Congreso antes del comienzo de la sesión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que hasta ayer desconocían la denuncia por presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y que fue entonces cuando se actuó para apartarle del cargo de forma inmediata. "Evidentemente no sabíamos nada, si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer", ha dicho Marlaska. También ha confirmado que ha pedido una información reservada sobre el comisario y asesor del DAO, Óscar San Juan González, por sus presuntas coacciones hacia la denunciante ofreciéndole cualquier puesto en la Policía. "Se está estudiando y he pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales", ha expuesto. Según Marlaska, "la prueba más concreta de que no se sabía nada" es que el abogado de la víctima, una agente de la Policía, ha manifestado que mantuvieron en secreto la denuncia hasta ayer por la tarde. El ministro también ha apuntado a que ni los medios de comunicación ni los sindicatos de la Policía se habían hecho eco de esta presunta agresión sexual. "Exigí inmediatamente conocer la querella y no había otra decisión, por la gravedad de los hechos y para preservar el prestigio de la Policía, que requerirle la renuncia y, caso de que esto no fuera inmediato, el cese inmediato del director adjunto operativo", ha añadido Marlaska, subrayando que ayer se actuó con "contundencia". Compartir en X

María Jesús Montero insiste en que "el señor Marlaska hizo lo que tenía que hacer" La vicepresidenta primera María Jesús Montero defiende la actuación del Gobierno en el caso de los presuntos abusos sexuales del DAO de la Policía Nacional a una subordinada. "Se hizo lo que se tenía que hacer, y el señor Marlaska hizo lo que tenía que hacer". Además, afea al PP que "se rajan las vestiduras, pero, sin embargo, cuando hay miembros de su partido que permanecen en las instituciones y que, después de las denuncias presentadas, no hacen absolutamente nada", dice recordando los casos del alcalde de Móstoles o el alcalde de Algeciras. Compartir en X

Tellado (PP) pide la dimisión del ministro Marlaska: "Da náuseas verle sentado en su banco azul, tapando una violación" Sigue la ofensiva del PP. Miguel Tellado carga contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "No debería estar sentado en su escaño", señala el secretario general del PP acusando al Gobierno de ser "encubridores de presuntos delincuentes". "Da náuseas verle sentado en su banco azul, tapando una violación", añade pidiendo su dimisión. Muy duro Tellado sigue: "¡vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial!". Compartir en X

El PP comienza cargando contra el Gobierno por las acusaciones de agresión sexual del DAO de la Policía Nacional Comienza la sesión de control. Pregunta la portavoz del PP Ester Muñoz a la vicepresidenta María Jesús Montero. Acusa la 'popular' de que hay corrupción en todas las escenas del PSOE. Y destaca las últimas informaciones sobre el DAO de la Policía Nacional. "Quien dirige la Policía Nacional presuntamente violó a una subordinada y ha dimitido porque ha salido a la luz. ¿Dónde queda su responsabilidada?". "¿Cómo pueden hablar de delincuentes cuando el PP ha tenido delincuencias en el Gobierno y altos cargos de su partido han sido juzgados y están en la carcel. Rato y Bárcenas...Y con la corrupciín no hacen nada con los casos que tienen en su partido", responde la vicepresidenta. Compartir en X

Los 'populares' Ester Muñoz, Miguel Tellado yJuan Bravo preguntarán a los ministros La oposición dirigirá buena parte de sus preguntas a Montero, Bolaños y Puente. En concreto, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, pedirá a la vicepresidenta que se pronuncie sobre si cree que este Gobierno está actuando con responsabilidad; el secretario general del partido, Miguel Tellado, le instará a valorar su trabajo como ministra de Hacienda; y el vicesecretario del ramo del PP, Juan Bravo, le preguntará si es consciente de que los españoles viven "cada vez peor". Preguntas todas ellas genéricas, como viene siendo habitual por parte de los 'populares' en las sesiones de control al Gobierno, para tener opción de hablar de diversos asuntos y coger así con el pie cambiado, en algunos casos, al presidente y a sus ministros. Compartir en X

Sánchez, ausente en la sesión por su viaje oficial en India Sánchez no será examinado en el Pleno de este miércoles al estar de viaje oficial en India, un país que ya visitó a finales de 2024. En concreto, este martes ha iniciado su viaje a Nueva Delhi, donde estará hasta este jueves para participar en la 'AI Impact Summit 2026', una cumbre internacional sobre el futuro de la Inteligencia Artificial. Compartir en X

