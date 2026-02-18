Mensajes de WhatsApp, emojis y sin debate: así aprobó Vox un presupuesto de 14 millones de euros

Mientras tanto... El partido de Santiago Abascal califica de "tontería" y "cotilleo" estos mensajes, asegurando que los presupuestos se envían por WhatsApp y luego se aprueban "en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional".

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox aprobó su presupuesto anual de 2025, valorado en 14 millones de euros, mediante mensajes de WhatsApp sin un debate previo, según reveló 'El Mundo'. Este proceso fue criticado por fuentes internas que aseguran que no se deliberó, y que el control lo ejerce Kiko Méndez-Monasterio. Juan José Aizcorbe, exgerente de Vox, afirmó que las cuentas se revisan y aprueban en reuniones formales. José María Figaredo calificó las críticas como "cotilleo" y defendió que el foco debería estar en los problemas del gobierno y no en las prácticas internas de Vox.

Mensajes escuetos, sin debate previo y por WhatsApp. Así dan los miembros de la ejecutiva de Vox su aprobación al presupuesto anual de 2025, de 14 millones de euros.

Unas conversaciones que ha hecho públicas 'El Mundo' y que se produjeron un viernes de Navidad. Con una lluvia de "aprobados", emojis y mensajes navideños, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox aprobaba nada más y nada menos que sus presupuestos de 2025. Un PDF de dos páginas que enviaba al grupo Ignacio Garriga.

En la conversación se puede ver cómo Santiago Abascal responde agradecido justo cuando se alcanzan los 10 aprobados, es decir, la mayoría.

Hoy en Vox, los autores de esos mensajes, o bien silencio o le quitan peso. Algunos hablan de que después se mantuvo una reunión para debatirlo. Sin embargo, a 'El Mundo' hay fuentes que le desmienten esto. "No hubo debate. Nunca han pedido la opinión de los miembros del CEN, excepto cuando se rompieron los gobiernos autonómicos", cita dicho medio.

Esas fuentes apuntan a que la lluvia de aprobados sin debate previo... era una práctica habitual. "En el CEN no se delibera, no se decide nada. El que manda es Kiko Méndez-Monasterio. Siempre se vota todo a ciegas, para revestirlo de formalidad. Y quien pide media explicación está fuera. Sumisión o expulsión", le aseguran.

Decisiones tomadas por él y que no admitirían quejas. Un modo de funcionar que habría afectado a otras decisiones, como la expulsión de Ortega Smith, o a estos presupuestos, complejos por venir de pedir préstamos de casi 14 millones a entidades bancarias relacionadas con Viktor Orbán.

Vox tacha de "cotilleo" el chat sobre su presupuesto

El diputado y exgerente de Vox, Juan José Aizcorbe, ha asegurado que los presupuestos del partido se aprueban en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El diputado, que fue gerente del partido entre 2019 y 2023, ha explicado que las cuentas se envían por WhatsApp y "se da el 'ok' a verlas". "Después se reúne la gente y se aprueban", ha afirmado.

Como "cotilleo" y "tontería" ha calificado el secretario general de Vox en el Congreso y miembro del CEN, José María Figaredo, la información sobre el sistema de Vox de aprobación de sus presupuestos y ha arremetido contra el diario, al que se ha referido como "el altavoz de Génova 13".

Además, ha cuestionado que esta sea la noticia "en grande y en portada" de este medio y que las informaciones "relevantes" vayan "en pequeñito" y en "una esquinita". "El PP está muy perdido (...) no saben dónde van, no saben cuál es el verdadero enemigo" ni que "lo que España necesita es acabar con este gobierno corrupto" y "averiguar de una puñetera vez que pasó sobre las vías de los trenes".

Ha insistido en que "eso es lo que tendría que estar en la portada de los periódicos de España y no los cotilleos sobre si un wasap o no un wasap" y ha instado al PP a que explicar "cómo aprobaban sus cuentas o cómo celebraban los cumpleaños".

