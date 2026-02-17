Qué son los 'therian', los jóvenes que se identifican como animales (y que están volviendo locos a sus padres)

Adolescentes que se identifican como animales no humanos, que llevan una máscara de un animal concreto e interactúan con otros seres humanos u otros animales como lo que sienten que son: así es la teriantropía.

Si acudimos a la definición del término, 'therian' se utiliza, en el contexto de la biología, para hablar de algo perteneciente o relacionado con el grupo Theria, que comprende a los mamíferos marsupiales y sus ancestros extintos. Lo que en castellano sería los terios son una subclase de mamíferos pero poco tiene que ver con el uso que los jóvenes le están dando a este término cuando se autodenominan 'therians'. Y es que entre nuevas generaciones y redes sociales, se están creando nuevos términos que para las generaciones menos jóvenes son difíciles de comprender —no hay que olvidar aquella época del PEC, o la actual del 'Six seven', que muchos jóvenes ni siquiera saben explicar— .

Podría pensarse que 'therians' es uno de ellos, aunque lo cierto es que las redes sociales, especialmente TikTok, han impulsado su uso en los últimos meses, especialmente en países de América Latina como Uruguay o Argentina, si bien su uso (en este contexto) se remonta a la década de los noventa. ¿Pero qué es ser 'therian'? Implica identificarse a sí mismo como un animal no humano. "No sabemos qué causa la teriantropía, pero no es una creencia ni es una religión. La mayoría sentimos que nacimos así", explican desde la página web de una guía de teriantropía creada en 2010, que ofrece información de la comunidad que se siente así, un animal no humano.

Lo que se está viendo en redes sociales son jóvenes imitando animales, enmascarados como tal, interactuando con otros 'therians' o incluso con animales reales en parques. Pero también se está viendo a padres perdidos, sin entender qué está pasando con sus hijos. "Los 'therians' suelen llevar vidas normales, pero comprender nuestro lado animal nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a gestionar el estrés", señalan desde esta guía, en la que apuntan a que la mayoría experimentan esta "identidad" entre los 10 y los 16 años.

"Es común que los adolescentes exploren quiénes son y cómo pertenecen al mundo probando diferentes identidades. Algunos prueban una identidad 'therian' pero luego la dejan atrás. Otros, unos pocos, descubren que ser 'therian' es algo que siempre han llevado dentro y que los define. Para ellos esto es algo más que una etapa", subrayan. Lo cierto es que aunque ahora haya 'explotado' como tendencia en redes sociales, se trata de un comportamiento muy estudiado por la ciencia:

"Las personas que se identifican como algo distinto a lo humano han sido descritas como personas-animales, licántropos, teriántropos y, más recientemente, 'otherkin'", se puede leer en un artículo publicado por la Universidad de Cambridge, recordando el estudio de Pedro Feijó, máster en Filosofía y Flisolofía de la Ciencia. "En el último medio siglo, hemos presenciado una explosión de políticas basadas en nuevas identidades (...). La gente ha estado experimentando y transgrediendo los límites de lo que significa ser mujer, de lo que significa tener un género, un sexo o una orientación sexual", explica.

Según la psicóloga catalana Cristina Agud, el término 'otherkin' engloba a todas esas personas "cuyo sentido de identidad no es estrictamente humano" y se identifican, de forma parcial o total, con otra especie. "La comunidad 'otherkin' es más numerosa de lo que aparentemente podría parecer, pero el miedo al rechazo hace que se silencie. Por ello internet es el medio fundamental de comunicación, mucho más anónimo y accesible para contactar y compartir experiencias. No es un movimiento organizado ni dirigido por jerarquías. Funciona básicamente a través de foros, blogs o páginas informativas", indica la experta.

Y es aquí donde aparecen los 'therians', un subgénero de los 'otherkin'. Pero, según adelanta Agud, esta experimentación con la identidad no tiene por qué ser patológica, aunque está sujeta a un fuerte debate en la actualidad. Hay expertos que apuntan a que podría ser un síntoma de cómo la generación alfa —los nacidos desde 2010, aproximadamente— se protege de la hiperdigitalización.

