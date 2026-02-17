Llega la gran rebelión del ayusismo: la cascada de salidas abre la primera crisis de Ayuso como líder del PP de Madrid

Los detalles La caída del consejero de Educación dio pie a una cascada de dimisiones y ceses que prosiguió con la marcha de dos altos cargos de su máxima confianza: Nicolás Javier Casas y María Luz Rodríguez Llera.

Isabel Díaz Ayuso enfrenta su primera gran crisis como líder del PP de Madrid tras el cese del consejero de Educación, Emilio Viciana, en medio de protestas por recortes educativos. Esta destitución ha desencadenado una serie de dimisiones, incluyendo dos altos cargos de confianza y tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid, conocidos como "Los Pocholos". Ayuso ha guardado silencio, limitándose a dar la bienvenida a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, encargada de aplacar a los rectores universitarios y gestionar un nuevo sistema de financiación. El PSOE y Más Madrid forzarán a Ayuso a explicar en la Asamblea los motivos de esta crisis.

Isabel Díaz Ayuso atraviesa desde este lunes su primera gran crisis como líder del Partido Popular de Madrid. El cese del que hasta ayer era consejero de Educación, Emilio Viciana, parecía una simple remodelación del Gobierno regional. Sin embargo, esta destitución, que llega en plena ola de protestas por los recortes en el sistema educativo, ha sido el inicio de una sacudida cuyas consecuencias aún no están claras, pero que supone el inicio de una revuelta nunca vista desde que Ayuso, tras acabar con Pablo Casado, domina el partido con puño de hierro.

La caída de Viciana dio pie a una cascada de dimisiones y ceses que prosiguió con la marcha de dos altos cargos de su máxima confianza, los directores generales de Universidades y Formación Profesional, Nicolás Javier Casas y María Luz Rodríguez Llera, respectivamente.

Podría parecer que eso forma parte de la normalidad cuando hay una reestructuración en un departamento del Ejecutivo, pero la rebelión no ha quedado ahí, Así se ha confirmado durante la tarde de este martes, cuando tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid han dimitido, lo cual abre una brecha que Ayuso no había vivido nunca antes. Tres diputados, concretamente Pablo Posse, Mónica Lavín y Carlota Pasarón, que eran conocidos en el PP madrileño como "Los Pocholos", según relata 'Europa Press'.

Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso guarda un silencio sepulcral. En las últimas horas se ha negado a hablar de esta desbandada, y sus declaraciones se han limitado a dar la bienvenida a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, a quien ha encomendado la misión de "reforzar el trabajo de la Consejería". Un reforzamiento que, en realidad, quiere decir que la nueva consejera tiene la orden de aplacar a los rectores de las universidades públicas, que en los últimos meses han alzado la voz ante los problemas de financiación que sufren ante los recortes de la Comunidad de Madrid.

Además, Zarzalejo tendría encomendado impulsar el nuevo sistema de financiación, que hundiría aún más las finanzas de las universidades públicas. Según ha podido saber laSexta, este sería el motivo real de la destitución de Viviana. Buena prueba de ello es el recorte de 33 millones de euros que este mismo martes ha aprobado la Universidad Complutense para paliar la deuda que tenía con el Gobierno de Ayuso.

Ayuso no quiere dar explicaciones... pero tendrá que hacerlo

Pese al enorme revuelo que esta situación ha generado en el PP, Isabel Díaz Ayuso ha evitado dar cualquier explicación ante esta crisis. De hecho, fuentes del entorno de la presidenta madrileña aseguran a laSexta que todos los ceses y dimisiones, los seis que se han producido en menos de 24 horas, se deben a "motivos personales".

Sin embargo, el PSOE y Más Madrid obligarán con sus votos a que la presidenta comparezca en la Asamblea de Madrid para informar sobre estos ceses. Al estar obligada por el reglamento del parlamento madrileño, Ayuso deberá explicar en sede parlamentaria el motivo real tras esta cascada de dimisiones y destituciones.

