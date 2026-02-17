Una agresión sexual, mensajes intimidatorios, llamadas incesantes y hasta coacciones: los detalles de la querella contra el DAO de la Policía Nacional

Los detalles La mujer incluye en su querella un audio grabado durante la presunta agresión, así como su listado de llamadas y mensajes con el acusado, y sus informes psicológicos tras lo ocurrido.

El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha sido denunciado por una subordinada por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. El Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido la querella, en la que la víctima relata la agresión ocurrida el 23 de abril en el domicilio oficial de González. La denuncia incluye un audio que respalda los hechos. Tras el incidente, González habría enviado mensajes intimidatorios y realizado llamadas insistentes. En julio, el comisario Óscar San Juan presuntamente intentó coaccionar a la víctima con una oferta laboral a cambio de su silencio. La querella está respaldada por pruebas, incluyendo el audio, mensajes y documentos médicos.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha sido denunciado por una subordinada, acusado de una presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

El Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido la querella a trámite, donde la víctima relata la agresión y denuncia mensajes intimidatorios y coacciones que se extendieron durante meses.

Según el auto, al que ha tenido acceso laSexta, la presunta agresión ocurrió el pasado 23 de abril en el domicilio oficial de González, una vivienda perteneciente al Ministerio del Interior.

El alto mando de la Policía, que ya ha presentado su dimisión, ordenó aquel día que la querellante, que estaba de servicio, fuese en un coche oficial a recogerle al restaurante en el que comía con el comisario Óscar San Juan para llevarle a su domicilio.

Al llegar, le habría dicho de subir con él, a lo que ella se habría negado "de forma verbal, expresa y reiterada (...) manifestando su incomodidad con la situación y su deseo inequívoco de marcharse y regresar a su puesto de trabajo".

Según la querella, González le habría dicho que quería "hablar sobre nosotros dos", ya que ambos mantuvieron una relación que ella ya había terminado.

Audio de la agresión

Finalmente subió y, una vez en el piso, el querellado le habría impedido irse "con exabruptos" y le habría insistido en practicar actos sexuales que la víctima habría rechazado en todo momento. Estos hechos están sustentados por la grabación de un audio que la víctima ha aportado junto a la querella.

Pese a la negativa de la mujer, el máximo responsable operativo de la Policía Nacional presuntamente le tocó la vagina, "le introdujo los dedos y comenzó a masturbarla", mientras le pedía que le besase. Ella le dijo que "se está negando en serio" a lo que él le dijo que "está gilipollas".

El relato de la víctima en la querella contra José Ángel González, DAO de la Policía Nacional

Según este relato, el querellado siguió insistiendo y le dijo que "hacen el amor y se van". Después de otro rechazo, él presuntamente la sujetó, amenazó con forzarla.

Le pidió "que lo haga por él, procediendo este a bajar el pantalón a la víctima de forma inconsentida y sorpresiva, procediendo a meter la mano de nuevo e introduciendo los dedos en la vagina, mientras con su otra mano, cogía la mano de la víctima y se la llevaba a su miembro erecto para que le tocara", reza el auto.

La presunta víctima denuncia que José Ángel González le bajó el pantalón sin su consentimiento

Mensajes intimidatorios y llamadas

Ella habría conseguido zafarse y, tras dejar en la Comisaría Local de Coslada el coche oficial, se fue a su casa donde "sufrió una crisis de ansiedad severa". Tras estos hechos, el DAO la llamó 17 veces ese mismo día y, ante la falta de respuesta de la víctima, comenzó presuntamente a enviarle "mensajes intimidatorios" de "contenido manipulativo, minimizador de los hechos y culpabilizador" hacia ella.

El DAO llamó a la víctima 17 veces el día de la presunta agresión

Según se plasma en la querella, le escribió mensajes como "estás gilipollas" o "borrica". Al día siguiente, González siguió insistiendo con llamadas, no solo su teléfono personal, sino también los teléfonos oficiales del despacho del DAO.

En mayo, consiguió hablar con la víctima, a quien supuestamente le dijo que "antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo".

Coacciones de un comisario

El presunto acoso continuó y en julio se produjo un "intento de coacción mediante una oferta de compensación laboral" a cambio de su silencio y que habría llevado a cabo el comisario Óscar San Juan González, asesor directo del DAO.

San Juan habló con la víctima para proponerle que eligiese "destino o puesto de trabajo" y se lo mandase por WhatsApp. Según el auto, la mujer le advirtió que lo ocurrido con González "tendría las consecuencias procedentes" y le reprochó su llamada. Además, le dijo tajantemente: "No contesto a su proposición".

Ese mismo mes de julio, la víctima recibió la baja médica por la ansiedad y las consecuencias derivadas de toda la presión que estaba sufriendo y dejó de trabajar.

Su querella va acompañada de multitud de pruebas como el audio de la presunta agresión o el listado de llamadas. También ha puesto a disposición del tribunal sus mensajes con el acusado y pruebas documentales de su baja e informes médicos y psicológicos.

