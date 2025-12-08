Una mujer defiende el falso 'síndrome postaborto' ante Thais Villas: "Las mujeres quedan marcadas para toda la vida"

Thais Villas recorrió las calles para conocer la opinión de la gente sobre el aborto en España y si la Constitución debería bridar el derecho a abortar. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.

El Intermedio recuerda en este vídeo el debate sobre el aborto que llevó Thais Villas a las calles para su sección 'Hablando se enciende la gente'. "¿Consideran ustedes que el derecho al aborto debería estar blindado por la Constitución?", planteó la reportera de El Intermedio.

"Creo que no", comentó una mujer, y agregó que el aborto solo debería existir para "aquellas personas que lo necesiten de verdad". En concreto, alegó a los casos en los que el feto presenta problemas o cuando las mujeres han sido "violadas". "Solo en casos extremos", agregó.

Una opinión que comparte su amiga, quien aseguró que las mujeres que abortan pueden quedar con secuelas, tanto físicas como psicológicas. Un tema que en su día generó mucha polémica sobre si existe o no el 'síndrome postaborto'. Sobre el cual el personal sanitario y cualificado ha asegurado que no hay evidencia científica. Es decir, es falso.

"Ha habido casos de chicas que se lo han quitado y han quedado marcadas para toda la vida. Porque, incluso, algunas que yo conozco no han vuelto a quedarse embarazadas", comentó la señora muy convencida.

