Barómetro laSexta | Feijóo se convierte en el líder mejor valorado con un 4,2 seguido por Sánchez con un 3,6

Los detalles El líder popular se sitúa como el mejor valorado pese a que el PP cae 0,3 puntos porcentuales en intención de voto.

Aunque ninguno de los principales líderes políticos aprueba para los españoles, Feijóo se sitúa a la cabeza con una puntuación de 4,2 y Sánchez pasa a segundo lugar con un 3,6. Después está Abascal con un 3,06, seguido muy de cerca por Yolanda Díaz, que tendría un 3,05.

En lo que respecta a la intención de voto, el PP amplía su ventaja respecto al PSOE, que conseguiría el 27,6% de los votos, frente al 28,6% de la anterior encuesta. De esta manera, el PP le supera por 5,6 puntos, frente a los 4,9 anteriores. Todo ello, pese a haber perdido 0,3 puntos porcentuales.

Concretamente, el PP alcanzó el 33,5% de intención de voto el pasado 17 de noviembre, mientras que los últimos datos del 01 de diciembre le dan un 33,2%. Las razones que explican la caída socialista son claras: en dos semanas se ha vivido la condena al fiscal general, la entrada de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión y la escenificación de la ruptura con Junts.

Para encontrar un desplome socialista similar en el barómetro de laSexta habría que irse a junio, cuando se difundieron las grabaciones entre Ábalos, Koldo y Santos Cerdán y la posterior dimisión de este último tras el informe de la UCO que lo señalaba.

A pesar de que los populares ganan ventaja al PSOE, el único realmente beneficiado según las encuestas es Vox, que sube del 17,4% de intención de voto al 18,5%. De esta manera, PP y Vox sumarían más de la mitad de la intención de voto.

Cambio en el voto femenino

Del barómetro se extrae otro detalle importante: el PSOE pierde apoyos en el voto femenino, un cambio importante que podría marcar los resultados de las próximas elecciones.

Desde que Sánchez se lanzó a por la presidencia del Gobierno, ha focalizado buena parte de sus esfuerzos en presentarse como la mejor opción para las mujeres y eso se ha traducido en votos. De hecho, en las elecciones de 2023 el voto femenino fue clave para el líder socialista.

En aquella ocasión, se llevó más del 30% del apoyo de las mujeres, 8 puntos por encima del PP y más del doble de lo que consiguió otra fuerza de izquierdas como es Sumar.

Sin embargo, ahora parece que Feijóo le está comiendo terreno. Actualmente, hay apenas medio punto entre ambos. A Sánchez lo elegirían como presidente un 49,1% de mujeres y al líder de los populares un 48,6%.

