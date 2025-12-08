El precio de la vivienda crece al mayor ritmo desde la burbuja: a la cabeza están Mallorca con subidas del 168% y Málaga con un 153%

Las cifras El único lugar de España en el que los precios han bajado es Zamora, donde se ha reducido un 2%.

El precio de la vivienda sigue creciendo y ahora lo hace al ritmo más elevado desde la crisis de 2008. Según los datos de Fotocasa, el precio ha subido casi un 13% respecto al año pasado y en algunas comunidades la vivienda es ya un 21% más cara de lo que fue en el pico de la primera burbuja inmobiliaria.

En Madrid, Baleares o Canarias los precios ya duplican con creces los de 2015. Pero a la cabeza de la subida está Palma de Mallorca, donde la vivienda se ha encarecido casi un 168,5%. Le siguen Málaga con un 153%, un 131,7% en Madrid, 119%, en Valencia o un 106,8% en Santa Cruz de Tenerife.

Muchas de ellas son ciudades que han experimentado un intenso crecimiento demográfico, pero donde la construcción no ha crecido al mismo ritmo, unido a otros factores como los alquileres turísticos.

Otros lugares que también han experimentado subidas, aunque no tan drásticas, son Tarragona, donde el precio se ha elevado un 19,3%, y Jaén, con un 18,7%.

Una situación muy diferente es la de Zamora. Se trata del único municipio donde los precios de la vivienda han caído. Concretamente, se han reducido un 2%. La única excepción de España que confirma que acceder a una vivienda es cada vez más inalcanzable para los bolsillos de los ciudadanos.

Para intentar atajar esta situación, el Gobierno quiere lanzar una oferta de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda. Además, el jueves presentó su empresa de vivienda pública Casa 47, a través de la cual pretende poner en alquiler las 40.000 viviendas de la Sareb.

La iniciativa se aprobará el martes en el Consejo de Ministros y comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2026.

