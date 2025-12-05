Dani Mateo, tras hablar Ayuso del nacimiento de Jesús: "Como vaya al Hospital de Torrejón irá a la lista de espera y nacerá en Semana Santa"

"Ayuso no ha parado de hablar, pero no de esos temas aburridos que solo os importan a vosotros, sino de algo que nos importa a todos, como la Navidad", ironiza Dani Mateo sobre la polémica del Hospital de Torrejón.

Isabel Díaz Ayuso sigue sin decir nada sobre el último escándalo de la privatización de la Sanidad en la Comunidad de Madrid: los audios de Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera Salud, en los que reconoce que cuanto más largas son las listas de espera más dinero ganan. Sobre lo que ha sucedido en el hospital de Torrejón de Ardoz, la presidenta madrileña sigue sin responder.

Por su parte, Feijóo ha pedido a la Comunidad de Madrid una auditoría al Hospital de Torrejón en un recado directo para Ayuso. Feijóo ha instado a investigar a fondo lo que ha pasado en los últimos meses y en los últimos años, apuntando incluso a que el CEO de Ribera Salud podría tener algo más que responsabilidades administrativas. Mientras, la primera denuncia ante Fiscalía ya ha llegado de parte de un abogado madrileño que pide que se investigue al hospital por varios delitos como coacciones, prevaricación administrativa o lesiones.

Dani Mateo analiza esta polémica en el vídeo principal de esta noticia e ironiza sobre la actitud y la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Ayuso no ha parado de hablar, pero no de esos temas aburridos que solo os importan a vosotros, sino de algo que nos importa a todos, como la Navidad". Y es que Isabel Díaz Ayuso ha deseado una "muy feliz Navidad, porque es tiempo de júbilo y de celebración porque un niño va a nacer entre nosotros".

"Claro que sí, está a punto de nacer un niño, pero esperemos que no sea en el Hospital de Torrejón, no vaya a ser que lo pongan en lista de espera y acabe naciendo en Semana Santa", concluye Dani Mateo.

