Marta Vigara, médico que abortó en 2020: "Cuando una mujer va a abortar es porque tiene una razón de peso y hay que apoyarla"

Andrea Ropero entrevistó a Marta Vigara, médico madrileña que sufrió complicaciones en su embarazo y no pudo acceder a un aborto terapéutico en su hospital. Su historia vuelve a poner sobre la mesa la situación del aborto en España.

Andrea Ropero tuvo la oportunidad de entrevistar a Marta Vigara, una médico madrileña que acudió a su propio hospital, el Clínico San Carlos, por unas complicaciones en su embarazo. El centro le negó el aborto, a pesar de que se trataba de un procedimiento terapéutico y su embarazo, de cuatro meses, era inviable y representaba un riesgo para su salud.

Marta hizo público su caso en 2021 y, cuatro años después, vuelve a hablarse sobre el aborto en España. Una situación que ella está viviendo con "absoluta indignación" porque "se sigue atentando de la misma forma contra los derechos de las mujeres".

En su caso, recuerda que en su hospital no le practicaron el aborto, aunque contaba con un documento firmado por dos ginecólogos "diciendo que hay riesgo extremo para el feto y para la madre". Un documento que, señala en el vídeo sobre estas líneas, "te dan para que tú, si quieres, por tu cuenta, busques hueco en una clínica privada para que te puedan hacer una intervención".

Marta apunta que llegó a esa clínica "agotada y devastada por la tragedia que te está sucediendo". Lo único positivo fue el trato de los médicos de la clínica, algo que todavía sigue agradeciendo. Sin embargo, advierte que los medios físicos disponibles en este tipo de clínicas no son los mismos: "Si hay una complicación vital, no hay UVI, ni bolsas ni sangre".

Cuatro años después de su caso, asegura que "no me consta" que en el Clínico San Carlos se practiquen abortos y sostiene que "los poquitos abortos que se hacen en la sanidad pública en la Comunidad de Madrid generalmente se enmascaran de otras patologías".

Responde a Isabel Díaz Ayuso

Respecto a la forma en que el PP madrileño aborda la cuestión del aborto, sugiriendo la creación de un registro de médicos dispuestos a practicarlos, e incluso con Isabel Díaz Ayuso hablando de los dos bebés que ha perdido, Marta señala que en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid fueron abortos espontáneos y "no tienen nada que ver con la interrupción voluntaria del embarazo o lo que me ocurrió a mí".

"Quiero pensar que es ignorancia", comenta Marta, que también habla sobre la medida del Ayuntamiento de Madrid de informar a las mujeres sobre el falso 'síndrome postaborto': "Creo que intentan utilizarnos y esto es demasiado serio como para hacer política de ello". Para Marta, se trata de "un derecho que todavía no hemos adquirido", a pesar de "estar por escrito", pues "la realidad está muy lejos de conseguirse".

En este sentido, deja una reflexión: "Abortar no es agradable para nadie, lo haga de forma voluntaria o terapéutica y cuando una mujer va a abortar es porque tiene una razón de peso y lo que hay que hacer es apoyarla".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí